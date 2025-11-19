歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）が18日、『新春浅草歌舞伎』（2026年1月2日初日から26日千穐楽）の製作発表記者会見に出席。映画『国宝』を見て、共感したところを語りました。

若手歌舞伎俳優の登竜門として40年以上の歴史がある『新春浅草歌舞伎』。若手俳優が普段なかなか演じる機会が少ない大役に挑む場所として知られています。

■一番共感したところは、橋之助「命かけてやってる」

ヒットを記録している映画『国宝』。一番共感した部分について橋之助さんは「僕ももちろん拝見させていただいて、やはり一番共感したところっていうのは、命かけてやってるっていうところです」と答えました。

続けて、「このメンバー6人だけでなくて、歌舞伎役者みんなそうです。やはり、いただいた役、そして歌舞伎のために家のために、僕の場合だったら成駒屋のために命かけて芸に向かってるっていうのは間違いなく共感ができるところで。その中でもこの『新春浅草歌舞伎』というのは、普段よりも大きいお役を一人一人が頂戴してるということで、より命かけてる部分がそれも助けになってる。あまりそれって表に出すべき所ではないと思うんですけど、歌舞伎に出ている上で」と熱く語りました。

そして、「この若手公演に限っては、僕たちのそういった思いというのが、僕たちの芸の背中を押してくれてるところもありますので、『国宝』をご覧になって（歌舞伎を）見に来てくださる方たちは、20・30代の僕たちが命かけてやってるという、そういう思いのところを見ていただきたいですね」と公演を見に来てくれる人たちへ向けて呼びかけました。

2026年に上演される『新春浅草歌舞伎』には、市川男寅さん（29）、中村莟玉さん（29）、市川染五郎さん（20）、尾上左近さん（19）、中村鶴松さん（30）、中村歌女之丞さん、中村又五郎さん（69）らが出演する予定です。