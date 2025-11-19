「善意で言ったつもりが悪意として受け取られてしまった」「説明を真逆に解釈されてしまった」など、自分の言ったことが誤解され、上手く伝わらなかった経験はありませんか。「誤解を解くこと以上に大切なのは、『相手にどう伝わるか』を事前に考えることではないでしょうか」と語るのは、認知心理学を専門とする、三宮真智子大阪大学・鳴門教育大学名誉教授です。そこで今回は、先生の著書『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』から一部を抜粋し、自分の意図を正しく伝えるコミュニケーションの方法をご紹介します。

【書影】認知心理学の第一人者が教える、賢い伝え方。三宮真智子『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』

* * * * * * *

新社会人が戸惑う「〜していただけると幸いです」――意図の誤解「間接的要求」

新卒で社会人となった人たちは、まだまだ学生気分が抜けていないところもあります。そのため、社会人としての言い回しには慣れていません。

こんなことがありました。

Aさんは、自分のチームの上司から、

「明後日のイベントの話だけど、少し人手が足りないんですよ。土曜日だし急な話で、まあ無理かもしれないんだけど、もし手伝っていただけると幸いです」

と言われました。

「その日は特に予定がないけど、せっかくの土曜日だし…」と軽く考えたAさんは、手伝いに行きませんでした。

すると、翌週の月曜日、上司から言われました。

「あなた以外は、みんな来てくれましたよ」

Aさんが「しまった！」と思ったのは、言うまでもありません。

直接的要求との違い

ビジネスシーンでは、「〜していただけると幸いです」という表現がよく用いられます。これは、間接的要求の表現です。

これに対して、「〜してください」というのは、直接的要求の表現です。

間接的な要求表現は、直接的な要求表現よりも丁寧ですが、相手によっては、要求の意図が伝わりにくい場合があります（※1）。

実際、意図をうまく解釈できなくて失敗したという新社会人の方もいるようです。

「〜していただけると助かります（ありがたいです）」などは、まだしも要求の意図がわかりやすいのですが、中には、もっとわかりにくい婉曲表現（遠回しな表現）が用いられることもあります。

※1 Clark, H. H. 1979 Responding to indirect speech acts. Cognitive Psychology, 11, 430-477.

「ほのめかし」に注意

Aさんは、同僚に貸した本がなかなか返ってこないことを気にしていましたが、「早く返して」とは言いづらく、困っていました。

「もしかすると、借りたことを忘れたのかもしれない」と思ったAさんは、軽く話題に出して同僚に思い出させる作戦を取ることにしました。



（写真提供：Photo AC）

思案した挙げ句、「この前貸した本だけど、まあ、急いで返してくれなくてもいいんだけどね」と言ったのです。

すると相手は言葉通りに受け取り、結局、1年経っても戻ってきませんでした。

あまりにも遠回し過ぎて、相手には意図が伝わらなかったのですね。

このような「ほのめかし」は、一般的な間接的要求表現からかけ離れており、しかも逆説的であるため、意図が正しく伝わる見込みは薄いようです。

※本稿は、『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』（大和書房）の一部を再編集したものです。