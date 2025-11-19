子どものころに出合った、奇妙な光景やぞっとした出来事…大人になった今でも「あれはなんだったんだろう？」と記憶に残っている不思議な体験はありますか。今回は、作家・蛙坂須美さんが体験者や関係者への取材をもとに綴った実録怪奇譚『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』から一部を抜粋し、追憶の怪異体験談をお届けします。

焼肉ハナ

光彦さんは小学一、二年生の頃、友人一家と夕飯を食べることになり、近所の焼き肉屋に連れていってもらったのだという。

その店の名は「焼肉ハナ」といい、狭い路地を抜けた先にあった。

路地の両側にある家の玄関先には、真っ赤な提灯が点々と並んでおり、なんだかお祭りみたいな雰囲気だなと思った記憶がある。

そこは焼き肉屋らしからぬ店構えで、外観はごく普通の一軒家に見える。年季の入った格子戸を開けた先には、思いのほか広い空間が広がっていた。

七輪の置かれた四人掛けのテーブルが、少なく見積もっても二十。そのほとんどが埋まっていた。

で、光彦さんの記憶はこのあたりから急速に頼りなくなってくる。

店内にいたのは皆妙な連中だった。

端的に、異形なのだ。

信じられない光景

ある者は頭のてっぺんから毛深い腕を生やしていた。

またある者は顔の真ん中にぽっかりと穴が穿たれ、向こう側がのぞき見えた。

蜘蛛みたいに長い両腕を床に垂らした人がいる。目ひとつの人がいる。人体模型のように全身の血管と内臓を晒した人がいる。後頭部に別の顔がある人がいる。鼻のかわりに陰茎を生やした人がいる。

およそ信じられない光景である。

しかしそのときの光彦さんは、別段、その人たちのことをこわいとも思わなかった。

ただ顔面に陰茎を生やした人のことはさすがにかなりおもしろく、ツボに入ってしまい、友人と二人くすくすと笑い合った記憶がある。

友人の父が注文したのは…

焼き肉屋だから肉を食べた。

カルビにタン、レバーといった定番メニューに加えて、

「ここはこれが美味いんだから」

と言って友人の父親が注文したのは、ハナだった。

焼き肉屋でハナというからには、牛の鼻が出てくるのだろう。そう思った。

光彦さんはそんなものを食べたことがなかったので、ワクワクした。店名にもなっているくらいだし、さぞや味に自信があるにちがいない。

運ばれてきたのは

そのように考えていたら、運ばれてきたのは牛の鼻とは似ても似つかない、「蒲焼きにする前の開いたうなぎ」みたいなものだった。

塩味がついているから、と言われて、レモン汁で食べた。肉というよりは白身魚に近い味わいである。これといって美味くも不味くもない。塩とレモンの味しかしなかった。



ほんとうはもっとカルビやハラミを食べたかったのだけれど、友人一家はハナを食べて満足したのか、会計をし店をあとにした。

以来、友人一家と夕飯をともにする機会はなかった。

友人の顔色が変わり…

友人からはたまに、

「昨日の夕飯はハナで食べたよ」

と聞かされた。全くうらやましくはなかった。光彦さんの家には行きつけの焼き肉屋があり、そちらのほうが断然味がよかったのだ。

後年、そんな変な焼き肉屋に行ったことがあるよね？ と友人に訊ねたところ、夢でも見たんだろう、と笑われた。

けれど話が「鼻のかわりに陰茎を生やした人」のくだりに及んだ瞬間、友人の顔色がサッと変わった。

「実は昔から、そんな人が出てくる夢をよく見るんだよ」

友人の話によるとそれは、「鼻のかわりに陰茎を生やした人」に強制されて、「蒲焼きにする前の開いたうなぎ」みたいなものをいやいや食べさせられる夢なのだとか。

絶句する光彦さんを前に、苦虫を噛みつぶしたような表情を浮かべた友人は、

「いま気づいたけど、夢に出てくるその人、おまえに雰囲気が似ている気がするな……」

それだけ言って黙りこくってしまったそうだ。

