¡ÖÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÎÏÉÔÂ¤òÏªÄè¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡×Ä¶Âç»ö¤ÊPO¤òÁ°¤Ë¡Ä¥Ü¥ê¥Ó¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¸½¼Â¡Ö71Ê¬¤«¤é78Ê¬¤Î´Ö¤Ë´°Á´¤ËÊø²õ¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î18Æü¡¢Æ±76°Ì¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¡££´Ê¬¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¡¢71Ê¬¤ËÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢78Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤¿¹ÊÝÂÎÀ©100ÀïÌÜ¤òÀ©¤·¡¢Àè·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ó¥¸¥§¥¬¥¹´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÀï¤òÁ°¤Ë¡ÖÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌòÎ©¤Ä»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÍèÇ¯£³·î¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÍº¤Ëº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCorreo del Sur¡Ù¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é£´ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤Ç¡¢¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ó¥¸¥§¥¬¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¼éÈ÷ÎÏ¤ÎÉÔÂ¤òÏªÄè¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£»î¹çÆâÍÆ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢³«»Ï£´Ê¬¤Ç¥À¥¤¥Á¡¦¥«¥Þ¥À¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¾®¸Â¤ÎÅÀº¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÂçº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£71Ê¬¤«¤é78Ê¬¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï´°Á´¤ËÊø²õ¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¥¦¥È¡¦¥Þ¥Á¥Î¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥Ê¥«¥à¥é¤¬·è¤á¤¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Ê¥Ð¤È¥ß¥²¥ë¡¦¥Æ¥ë¥»¥í¥¹¤¬»þÀÞÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢ÇÔÀï¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆîÊÆÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·âÇË¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¡¢Àè·î¤Î½éÀï¤³¤½¥è¥ë¥À¥ó¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤¹¤â¡¢°Ê¹ß¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë£°¡Ý£³¡¢´Ú¹ñ¤Ë£°¡Ý£²¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£³¤ÇÇÔÀï¡£ÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¤Ê¤«¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤·¤ÆÍè·î¤Ë¥Ú¥ë¡¼¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
