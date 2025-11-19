米大リーグは１８日（日本時間１９日）、１３人が球団からオファーを受けていたクオリファイング・オファー（ＱＯ）の返答期限を迎え、今永昇太投手（カブス）、Ｇ・トーレス内野手（タイガース）、Ｔ・グリシャム外野手（ヤンキース）、Ｂ・ウッドラフ投手（ブルワーズ）の４人が受け入れ、９人が拒否した。今永は日本人選手として初のＱＯ受諾となった。

ＦＡ選手には今季の所属球団が規定額で単年契約を結べるＱＯを出すことができる。今季のＱＯは年俸２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円）。同制度が導入された２０１２年以降、受託選手は計１８人となった。今オフの４選手の受諾は過去最多。ＭＬＢは来季終了後のオフには労使交渉を行う。サラリーキャップの導入を巡り、選手会側との交渉難航は必至で、ロックアウト、ストライキの可能性もあり、不明瞭なオフが予想される中、１年契約となるＱＯの返答が注目されていた。

今永がカブス残留を決意した。ＮＰＢから２０２４年にメジャー移籍し、４年総額５３００万ドル（約７７億４０００万円＝当時のレート）でカブスと契約。１年目は球宴選出されるなど１５勝を挙げ、防御率２・９１の好成績を収めたが、今季は９勝８敗、防御率３・７３となっていた。球団との相互オプション破棄した後、ＱＯを受け、来季もカブスの一員としてプレーすることを決めた。実績のある左腕がＦＡ市場に出た場合は、米メディア「トレード・ルーマーズ」が３年総額４５００万ドル（約７０億円）規模の契約を予想するなど、中規模マーケット球団にとっても魅力的な優良物件として、ＦＡ市場で人気となる可能性もあったが、カブスでメジャー３年目を迎える。

Ｋ・シュワバー外野手（フィリーズ）、Ｋ・タッカー外野手（カブス）らの注目選手は予想通りＱＯを拒否し、ＦＡ市場で大型契約を目指す。拒否した選手は、元の所属球団と再契約の交渉を継続することも可能。他球団と契約した場合は元の所属球団はドラフトの保証指名権を得る。また、ＱＯ締め切り時間の２時間後となる米東時間１８日午後６時（同１９日午前８時）は来月のウィンター・ミーティング（フロリダ州オーランド）で行われる「ルール５ドラフト」の保護対象選手を４０人枠に登録する締め切りで、各球団がロースターの基盤を固める。１９日（同２０日）までにはポスティング制度でメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）、今井達也投手（２７）が公示され、交渉解禁となる見込み。メジャーのストーブリーグがいよいよ本格化する。