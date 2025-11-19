ダウ平均は続落 本日もリスク回避の雰囲気継続＝米国株概況
NY株式18日（NY時間16:22）（日本時間06:22）
ダウ平均 46091.74（-498.50 -1.07%）
S＆P500 6617.32（-55.09 -0.83%）
ナスダック 22432.85（-275.22 -1.21%）
CME日経平均先物 48855（大証終比：+355 +0.73%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。本日も前日からの雰囲気を継続し、ダウ平均は一時６７６ドル安まで下落する場面も見られた。
ＡＩ関連の高バリュエーションに対する懸念からＩＴ・ハイテク株の下落が続いたほか、暗号資産市場でビットコインが一時９万ドルを割り込んだことが市場のセンチメントを重くした。
明日の引け後に決算を控えているエヌビディア＜NVDA＞が下落し、パランティア＜PLTR＞、アマゾン＜AMZN＞、マイクロソフト＜MSFT＞も下落。アマゾンとマイクロソフトはアナリストによる「中立」への投資判断引き下げも伝わっていた。
エヌビディアは今月に入って８％下落しているが、今年のＡＩ主導の相場上昇の強さを巡る議論の中心となっている。高バリュエーションや、ＩＴ大手によるＡＩ関連の設備投資のための相次ぐ巨額の社債の発行もあり、市場はＡＩのファンダメンタルズへの懸念を高めているようだ。
アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞のピチャイＣＥＯは英ＢＢＣとのインタビューで、「現在のＡＩブームには、一部に非合理性があり、バブルが崩壊した場合に影響を免れる企業はない」と述べていた。
ビットコインは一時９万ドルを割り込み、１０月初旬の最高値からの下落が続いている。多くのＩＴ・ハイテク株への投資家が、同時に暗号資産も多く保有しており、ビットコインの急落は株式市場のさらなる下押しに繋がるのではとの懸念も出ているようだ。
ストラテジストは「ここ数週間で市場の語り口調は劇的に変化しており、ＡＩに関する市場の反応は、設備投資拡大を肯定的に評価していた段階から、さらなる投資と将来リターンに対する急速な懐疑へと急旋回している」と指摘。その上で「実需の投資家とテクニカル勢のポジションが極端に偏っていることも相まって、急速なリスク削減とそれに伴うナラティブの修正が起きている」と述べた。
さらに、ＦＲＢは１２月に利下げを見送るのではという懸念も強まっている。短期金融市場での１２月の利下げ確率は５０％未満に低下しており、１カ月前の９０％超から大きく後退。
投資家はＦＲＢが景気を下支えし、株高の正当化に必要な低金利環境を維持することを期待していた。今週は１０月分のＦＯＭＣ議事録と９月の米雇用統計の発表が、それぞれ水曜日と木曜日に控えている。
ホームセンター最大手のホーム・デポ＜HD＞が決算を受け下落。第３四半期は嵐がほとんど発生しなかったことで、一部カテゴリーに想定以上の下押しが発生。業績は見込みを下回った。
医療機器のメドトロニック＜MDT＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。２６年度通期ガイダンスも公表し、１株利益のレンジ下限を上方修正したほか、予想を上回る既存事業売上高の見通しを示した。
メルク＜MRK＞が上昇。希少なタイプの高血圧を対象とした中間臨床試験が主要目標を達成したと発表した。肺高血圧の成人患者を対象に、ウィンレヴェアが検証された。
オーストラリアの建材メーカー、ジェームス・ハーディ・インダストリーズ＜JHX＞が決算を受け上昇。２６年度の通期ガイダンスではＥＢＩＴＤＡの見通しを上方修正したほか、各部門の売上高見通しも上方修正している。
