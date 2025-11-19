米１０年債利回り低下 株安と米労働市場の弱さを示す新たな兆候＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 株安と米労働市場の弱さを示す新たな兆候＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間06:26）

米2年債 3.573（-0.038）

米10年債 4.113（-0.025）

米30年債 4.737（+0.001）

期待インフレ率 2.284（-0.010）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。ＮＹ時間に入って下げ幅を縮小したものの、マイナス圏で大方の取引を終えている。



売りが続いている米株式市場と米労働市場の弱さを示す新たな兆候を受けて利回りが低下した。市場ではＦＲＢが来月再び利下げするかどうかで見方が分かれている。市場参加者の焦点は、長期の遅延を経て木曜日に発表される予定の９月雇用統計に移りつつある。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５４）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト