NY原油先物1月限（WTI）（終値）

1バレル＝60.67（+0.81 +1.35%）



先月に米国が発動したロシア石油大手ロスネフチとルクオイルに対する制裁の猶予期間が今週２１日で終了し、原則的に新規の取引が禁止され、供給が下振れする見通しであることが相場を押し上げた。ロシアから石油を輸入する中国やインド、トルコなどは取引を見送っているもようだが、日量７００万バレル規模のロシアの石油輸出がどの程度減少するのか未知数。



時間外取引で１月限は５９．２６ドルまで軟化した後に下げ幅を縮小。通常取引開始を控えてプラス圏で推移した。通常取引序盤はマイナス圏に押し戻されたが、売り一巡後は買いが盛り返し、６０．８５ドルまで上げた。



