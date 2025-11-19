人前で話すのが苦手で、冠婚葬祭などのスピーチを任された時、その瞬間まで憂鬱な気持ちになってしまうという方は少なくないだろう。カンペを用意したとしても、目の前に立ち並ぶ人々を見ると圧倒されてしまう。こうした状況は、クライアントに対するプレゼンテーションにおいても同じだ。ここでは、かつて人前で話すことが困難だった私がいかにして年間50回ほども人前で喋れるようになれたかを振り返る。【取材・文＝中川淳一郎】

【意外】人前で話すことが大の苦手だった広告会社社員時代の筆者

お前はこの会社で通用しない

広告会社に入りたての頃の私は、スピーチやプレゼンが始まると全身から汗がダラダラと流れ、この瞬間に、巨大地震やら竜巻が来てこの会自体が中止となることを願ってしまっていた。新卒で入社した会社では、プレゼンは日常業務。新入社員の時は先輩社員がプレゼンをしてくれることがほとんどだが、時に「お前も場数を踏め」と言われ、プレゼンをするように言われた。

プレゼンの場は苦手な人が多いが…

先輩社員は優しく、プレゼン前日に模擬プレゼンの場を作ってくれた。パワーポイントのスライドに従って話をするのだが、身内の先輩女性の前ですら緊張しまくった。そして模擬プレゼンが終わった時に彼女からこう言われた。

「10点」

この一言で意気消沈してしまったのだが、もう一回やったら「30点」と言ってくれた。そして、翌日の本番では、この先輩からフォローするから安心しなさい、と言われ、私はプレゼンに臨んだ。しかし、スーツの下のワイシャツの脇の下は汗びっしょりで本当に人前で喋ることが苦痛であることを痛感したのであった。

そういった意味で、自分は就職先を間違ったのではないか……、と悩むようになった。私が人前で喋る能力に欠けていることは、当然部長にも伝わった。ある日、部長から「ちょっといい？」と言われ、「トレーナー」と呼ばれる私の教育担当の先輩とともに打ち合わせコーナーに誘われた。

この時、部長は様々なパンフレットを用意し、これを私に渡した。いずれも「話し方教室」の案内である。「キミが話すのが苦手だという話を聞いた。広告会社はプレゼンするのが仕事なので、なんとかしなくてはいけない。ここに行ってみてはどうだ？ 会社の近くの教室もあるし、キミの帰宅途中の吉祥寺の教室もある」と部長は言った。

この時、「お前は無能だ」「お前はこの会社で通用しない」と言われたような気がして大きなショックを受けてしまった。私が呆然としているのを察したトレーナーは「部長、それはいらないですよ。場数を踏めば大丈夫ですって。オレだって最初はしどろもどろでしたし、要は慣れの問題ですよ！」と言ってくれた。

話し方が上手になる方法は2つ

席に戻るとトレーナーは「気にするな。話し方教室なんて行かないでいいよ。だってオレらの仕事は話すことだから、それ自体がトレーニングになっているからさ」と言った。

結局、私は4年で会社を辞めたが基本的にプレゼンはほとんどしていない。資料作りばかりしていて、喋りが上手になることなく会社を去った。この時「あぁ、もう人前で喋らなくていいんだ」と心底ホッとした。

その後、ウェブメディアの編集者になったのだが、2009年以降、ウェブの編集論というものが脚光を浴びるようになる。あとはネット炎上に関しても様々なメディアが注目し、対策の講座などもニーズが高まり始めていた。

この時36歳だったのだが、以降、私は様々な場所で喋るようになる。「宣伝会議」では5つの講座（ウェブ編集・戦略PR・編集者＆ライター養成・リスク管理・フリーランスの生き方）を受け持ち、阿佐ヶ谷ロフトAでは、「ネットニュースMVP」と題し、ネット上の珍事件を紹介するイベントをやり続けた。様々な企業や、メディア企業、商工会議所、業界団体の会合でも喋らせてもらった。

不思議だったのだが、こうした場ではまったく緊張しなかったし、プレゼンもきちんとできていた。「場数を踏む」ということが大事だとトレーナーの先輩は言ったが「どうやらそうでもないぞ……」ということが分かった。でなければ、初めての講義でなぜあそこまで落ち着いて話すことができたのか説明がつかない。

では、私はどのように苦手を克服したのか。

「聴衆をカボチャ（石）だと思え」という緊張緩和方法があるが、さすがに人間をカボチャや石扱いはできない。相手は心のある人間なのだ。となれば、自分が相手を人間として尊重し、しかもわざわざ時間とお金を使って話を聞きに来てくれている親切な人、と思うことから始めるべきである。そのため、パワーポイントの資料は綿密に作り、相手が知りたいこと、新しい発見をちりばめる必要がある。結局、話し方が上手になる方法はコレだけだったのだ。具体的には以下2つである。

【1】聴衆がその場を楽しんでくれている、学びがあると思ってくれている

【2】腹から声が出ている

腹から声を出していないから

不思議なもので、聴衆がつまらなそうにしていると焦り、ダラダラと汗が出てくる。適宜メモを取っていたり、笑ったりすると講師の側もやる気が俄然出てくる。何しろネット上の珍事を話すわけだから、思わず笑いたくなってしまうものは多い。それこそ「ネットの集合知」について話す時に、「いやいや、そんなもの、期待できませんよ」と前置きをする。その上で、「ライブドアがプロ野球に参入しようとした時、チーム名をネットで募集したら『仙台ジェンキンス』が暫定一位を走り続けた」などだ。

【2】は補足が必要だ。大学時代の教員が「キミ達は腹から声が出ているか！」と学生に問いかけた。これは、「キミ達は何かを人前で喋る時、本気で信じていることを言っているか？」というものである。結局、会社員時代の私は、PR会社やイベント会社から渡された資料を基に喋っていただけなのだ。自分で考えず、赤の他人の思っていることをあたかも自分が考えたかのように言っていただけ。実に恥ずかしい。というわけで、「話すのが苦手」という人は、とにかく自ら事前の準備を綿密にし、本気で言いたいことを言う。これだけで話し方は上手になる。

国会答弁や、閣僚の会見は基本的には官僚が作ったペーパーを読むもの。そりゃあ心がこもっていないし、本気度は低い。あくまでもその場を凌ぎ、追及をかわすことを考えているだけで、上手な話し方とは言えない。腹から声が出ていないから、不誠実に聞こえるのだ。

ネットニュース編集者 中川淳一郎

デイリー新潮編集部