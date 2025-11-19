かまいたち山内、声を荒げ「風磨を呼んで来い！」 timeleszからの“新たな刺客”と一触即発の事態

本日11月19日（水）放送の『かまいガチ』に、『パパと親父のウチご飯』に出演する松島聡＆猪俣周杜が登場。

特定のミッションを達成したらその場でガチで帰宅できる好評企画「達成したら即帰宅するねん」に参戦する。

6月にはtimeleszの橋本将生＆篠塚大輝がゲスト出演し、制限時間内にチームで合計5キロ体重を増やす企画「ちょうど5キロ太るねん」で、同じチームの濱家隆一と爆食い共闘して反響を呼んだ。

あれから5カ月、timeleszから新たな刺客が送り込まれることに。

収録前、濱家と顔を合わせた松島は「前回、橋本と篠塚がお世話になりました」と丁重にお礼を述べつつ、「2人ともだいぶ体を張って、1週間くらい引きずってました」と報告。

濱家も「めちゃくちゃ食べてたからね。timeleszのおかげで、TVerのバラエティ部門でも1位まで行くことができました。今回もお世話になるつもりです」と笑顔を見せ、心温まる交流を繰り広げたが…。

そんな濱家も今回は満を持してtimeleszと真っ向対決。「プレッシャーに強い」と豪語する松島＆猪俣を相手に、かまいたち＆岩井勇気（ハライチ）＆新山（さや香）がガチバトルを展開する。

◆松島＆猪俣、余裕の「イチ抜け」宣言！

松島＆猪俣の帰宅を食い止めるべく、闘志を燃やす芸人たち。かたや、松島＆猪俣も負けてはいない。

対決の場に現れるや、猪俣が余裕の表情で「自信はめちゃくちゃあります。イチ抜けですぐ帰る気でいます」と宣言。畳み掛けるように、松島からも「1時間いられるか、いられないか…かな」と挑発の言葉を食らった芸人たちは、一気にヒートアップする。

濱家は思わず「クソガキが…なめられたもんですよ」と挑発返し。芸人たちも次々と「クソガキが！」と吠えて、噛みつくことに。

ところが、そんな芸人たちの遠吠えも、松島＆猪俣は爆笑してスルー。

「篠塚が出る『Qさま!!』を見るために帰る」（松島）、「冷蔵庫に賞味期限切れの食材があるから、食べなきゃいけない」（猪俣）と即帰る気満々で、いざ勝負へと挑んでいくのだが…。

今回は第1ミッションから一触即発、まさかの事態が発生してしまう。

◆かまいたちとtimelesz、全面戦争へ!?

第1ミッションは、アメリカ生まれのパーティーゲーム「コーンホール」。

トウモロコシの粒を詰めた袋状の球を、10メートル先の穴に見事投げ入れたメンバーは即帰宅できる。

しかし、これが想像以上に激ムズ。誰もミッションを達成できないまま、あっという間に30分が経過してしまう。

その矢先、かまいたち vs. timelesz――ついに全面戦争へ突入か!?

肩に力の入った猪俣がうっかり大暴投。球が濱家の足を直撃し、山内健司が「（菊池）風磨を呼んで来い！」と声を荒げる事態に。

のっけから荒れに荒れる今回の即帰宅バトル。そんななか、最初にミッションを達成して帰宅できるのは誰なのか？

そして最後まで居残り、“ギリ放送できるプチ暴露をする”という罰ゲームを食らう人物とは？