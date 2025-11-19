本日11月19日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 10周年の壁を越えろ！2時間SP」。「一般人の壁を越えろ！おもしろ利根町の人選手権」「アドリブ大河」「バズりの壁を越えろ！ブレイクアーティスト選手権」をお届けする。

■「一般人の壁を越えろ！おもしろ利根町の人選手権」

茨城県・利根町全面協力のもと、芸人たちが利根町にいそうな面白い人になりきり有吉を笑わせる。町民の皆様も270名以上が参加！

たい焼き屋の店先でもめている学生服姿のたい焼きたち（エルフ、トム・ブラウン、インポッシブル・えいじ、シソンヌ・長谷川）。果たしてその正体とは？

小学校の体育館で生徒に「学校のボールが盗まれた」と説明している先生（錦鯉）。それでもドッジボールがしたい生徒たちのために先生がとった予想外の方法とは？

FANTASTICSの瀬口黎弥＆中島颯太、世界陸上で活躍した陸上女子100mハードル日本代表・中島ひとみ選手がゲストで登場。普段の姿とはひと味違う、ゲストたちの新たな魅力をお見逃しなく！

■「アドリブ大河」

人気企画第三弾。京都・東映太秦映画村の時代劇セットを使い、有吉監督のもと即興で大河ドラマを撮影する。

今回は、あの大ヒット映画の出演者が町人役として協力。指名された芸人たちはプロの役者たちを相手に、有吉のムチャブリを受けながら時代劇役者になりきって演技を披露しなければならない。その場で考えなければいけないセリフや、慣れない殺陣などに芸人たちは悪戦苦闘。

そして、有吉からのまさかの発表に芸人たちが騒然となる！

■「バズりの壁を越えろ！ブレイクアーティスト選手権」

とにかく明るい安村がタイムスリップとアイドルを掛け合わせた斬新な新曲を披露。さらに、超本格的な歌ウマユニットも誕生。その歌の内容とは？

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

出演者：

板倉俊之（インパルス）、西田幸治（笑い飯）、堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／インポッシブル、エルフ、蛙亭、かが屋、ガクテンソク、きつね、きん（ビスケットブラザーズ）、さや香、さらば青春の光、ダブルネーム、どぶろっく、友田オレ、トム・ブラウン、錦鯉、マヂカルラブリー、U字工事、ぱーてぃーちゃん／とにかく明るい安村 ほか

ゲスト：

瀬口黎弥・中島颯太（FANTASTICS）、中島ひとみ