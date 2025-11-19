〈「人間、クズはクズのまま変われないと思う」少年院出所直後に21歳女性を包丁で殺害…被害者遺族からの“悲痛な本音”を知った加害者一族の“まさかの対応”とは〉から続く

21歳の娘を少年院出所直後の15歳少年に殺された遺族、山本直子さん（仮名・50代）は、刑務所や少年院を通じて犯罪被害者、遺族の思いを担当刑務官、加害者に伝えられる「心情等伝達制度」の利用を決意。

ノンフィクション作家の藤井誠二氏による『「殺された側」から「殺した側」へ、こころを伝えるということ』（光文社新書）の一部を抜粋。やり取りの一端、そして山本さんが起こした損害賠償請求訴訟の行方を紹介する。



洪水のようにあふれ出す言葉

「心情等録取書」の内容に戻ろう。

内容は、加害者に直接質問をぶつけるものになっていく。おそらく言葉が洪水のようにあふれ出したのだろう。刑務官は、それを一滴残らず汲み上げたいという気持ちで文章化したはずだ。

〈 事件のことを覚えているのか。私たち家族、娘や私の友人等は今でも娘のことを思っている。自分が何をしたのか考えて実際に口に出しなさい。更生はできないかもしれないが、自身の犯した罪には向き合ってもらいたい。事件に関して私、娘の祖母、娘や私の友人が事件をどのように思っているか想像して欲しい。障害を抱えながら必死に生きている人もいるのだから、事件を起こしたことを、自分が抱えている障害のせいにしてはいけない。民事訴訟を起こしているが、そもそも金で解決できることではない。それくらい傷付いている。公判時と現在の気持ちに変化はあるか。必ず答えてほしい。加害者に自分の生い立ちから現在までの成長を振り返ってほしい。娘に包丁を向けたとき、実際に娘を刺したとき何を感じたか。必ず答えてほしい。



娘に抵抗されたとき、どのように思ったか。また、娘はどんな表情をしていて、どのような気持ちだったと思うか。必ず答えてほしい。



人の命をどのように思っているか、過去に「人を殺してみたい」と話していたようであるが、実際に殺してみてどのように思うか。必ず答えてほしい。私のこの話を、真正面から逃げずに向き合って。謝罪の意味を必ず考えてほしい。親からの愛情や友人との繋がりを感じた経験がないと、加害者のような人間性になると思うが、それでも加害者を許せない〉

心情等録取書の中に「事件を起こしたことを、自分が抱えている障害のせいにしてはいけない」とあるのは、公判のとき、弁護側から家庭環境について聞かれると、「親や兄弟とうまくいっていなかった」「喧嘩で兄に首を絞められた」と証言し、病院では「ADHD（発達障害の一種である注意欠如多動症と診断された）」などと加害少年が証言したことについて、山本が反論したものだ。

検察官からも「小学生のころから他人に暴力をふるうなどの粗暴さが目立ち、施設等に入所していた」という指摘があった。

弁護側は「家庭内で暴力を受けるなど不適切な養育環境にあり、入所した施設でも適切な治療や支援を受けてこなかった」と、刑事罰ではなく少年院で保護教育を受けるのが相当であると主張した。

「人を殺してみたかった云々」は、家庭裁判所の審判で「一人ぐらい死んでもかまわない」と加害少年が言い、その理由について「これまで他人の死にあまり興味がなかった」と答えたことについて山本が触れたことだ。人の死に興味がないのに「一人ぐらい死んでもかまわない」とは矛盾した理屈だが、加害少年の言葉から、私は何を受け取ればいいのか混乱した。

被害者を愚弄する言葉

加害少年の返答が記された心情等伝達結果通知書が送られてきたのは2024年7月のことである。かかった日数は約3週間で、加害者の握った血まみれの刃物のような言葉が、そのまま記されたものが郵送されてきた。

〈問い 公判時と現在の気持ちに変化はあるか。

返答 ノーコメント。



問い 娘に包丁を向けたとき、実際に娘を刺したとき何を感じたか。

返答 人はあっけなく死ぬんですね。



問い 娘はどんな表情をしていて、どのような気持ちだったと思うか。

返答 猿の顔、馬鹿ですね。



問い 人の命をどのように思っているのか、過去に「人を殺してみたい」と話していたようであるが、実際に殺してみてどのように思うか。

返答 あっけないですね。



問い 私のこの話を、真正面から逃げずに向き合って。謝罪の意味を必ず答えてほしい。

返答 ごめんですね。〉

他にも、損害賠償金の措置について答えることも、支払う意思についても答えることはなかった。こうして書き写すだけでも、被害者を愚弄するような言葉に胸が悪くなる。私が書面に目を通し終えると、山本が口を開いた。かすかに声が震えていた。

「裁判でも傷つけられているのに……」

「返ってきた答えはこのとおり、ひどいものでした。事件から4年経っていたから、少しは事件と向き合っているのではないかと期待する気持ちがあったんですが……。謝罪するどころか、娘を侮辱し、まったく反省もしていないことがわかりました。裁判でも傷つけられているのに、さらにこの手紙で悔しい思いをさせられて……」

実は、心情等伝達結果通知書が送られてくる前、山本の弁護士のところに刑務所から連絡があった。そのまま伝えるには内容がひどく、（遺族の気持ちを考えると）心配だという内容だった。しかし母親は当初から、どんな結果でもそのまま伝えてほしいと希望していた。

「悶々とした気持ちはずっとありますが、これを読んでその気持ちが、この少年はこういう人間なのだということがわかったら、ヘンな言い方かもしれませんが、ほんの少しですが頭の中の整理がついたんです……。毎日事件のことばかり考えていますが、犯人はこういう気持ちを今も持っていて、こんな人間だということをあらためて思い知らされた。そういう意味ではよかったんじゃないかと……」

私には返す言葉がなかった。山本はどうして、この制度を利用しようと思ったのか。私はやっとのことで質問をすると、制度を利用してよかったのか、悪かったのか半々の気持ちです。これからも続けて言葉を伝えたいと思っています、とつぶやくように言った。

「公判のときに、犯人が『謝罪の意味がわからない』と言っていたんです。『クズはクズのままでいい』とも言っていた。だけど、人間だったら心境の変化があるだろう、あるんじゃないかと思ったんですね。人としての心を持っているなら、一言ぐらい、謝罪の言葉が出てくるだろうと。言葉が通じる相手ではないとは思っていましたが……。とにかく、『謝罪』の意味がわかっているかどうかを確かめたかったんです」

制度を利用することにためらいはなかったかとも尋ねると、「もちろん、ありました」と答えた。涙声になり、ずっと肩が震えている。同じような質問を重ねることに取材者としていつもためらいを感じる。この質問には次のような答えが返ってきた。弁護士の補足も加えて要約してみる。

──公判では、被害者および遺族は意見陳述をすることができる。しかし、眼前に立つ加害者（被告人）に対して、怒りや憎しみ、被害の実態を直接、口頭でぶつけても、被告人がそれに対して答える義務は定められていない。被告人がどのように受け止めたのか、確認するすべがないのが現状である。

この事件でも、遺族である自分が法廷に立ち、娘に対する思いや、被告人を絶対に許すことはないという気持ちを縷々述べたが、被告人が真摯に耳を傾けているという手応えはなかった。だから、今回の制度を利用すればダイレクトに伝えることができると思った。

悪い結果になることも予測され、弁護士からも丁寧に説明されたが、話し合った結果、母親は利用に踏み切った──。

山本が言葉を絞り出した。

「ショックでした。これから先もこのような人間を相手にしなきゃいけないのかと思ったらものすごく嫌ですけど、次にまた私の心情を伝えたとき、どういう答えが返ってくるか……」

司法の判断

遺族である山本は事件後、少年と母親に対して損害賠償請求訴訟を起こしていることはすでに述べた。その一審判決が2025年3月に福岡地裁で出た。私が傍聴席に座っていると、斜め前にマスクをした山本が腰を下ろし、テレビの静止画像の取材が数分入った。それが終わると、若い司法記者たちがわらわらと入ってきた。

被告席は無人。振り返ると誰もいない。そういえば一階にあるその日の法廷スケジュールを告知する開廷表には弁護士の名前しかなかった。法廷の入り口の札にも弁護士の名前のみ。裁判は非公開ではないが、遺族は事件時から氏名を秘している。マスコミに出るときも顔も出していない。裁判日程も新聞等に載ることはなかった。ゆえに実質的に「非公開」に近い裁判になったのだろう。

結論を先に書けば、この訴訟は加害少年の母親の監護・監督責任を問うものだが、裁判所はそれを認めなかった。加害少年は公的な児童自立支援施設や少年院等を転々としてきたため、母親には監護・監督責任や事件との因果関係はないという論理である。監督する義務は更生施設等にあるというものだ。

私は耳を疑った。保護施設等に「丸投げ」した保護者には責任はまったくないというのか、親や保護者と保護施設は綿密な連絡を取り合ってこそ、更生が功を奏するのではないか。少年はいずれ施設を出ていかなければならないのだ。それが親元である可能性も高いだろう。裁判所は親が十分な対応をしてこなかったことに疑問を呈したものの、息子が人を殺した事件の要因としては認めなかった。

記者会見で、山本は、「赦せない。がっかりです。言葉が出てきません。母親に責任がないなんてどういうことですか。くやしくてくやしくて、たまりません……（加害者の）母親は今頃、喜んでいるのでしょうか。ショックです。認められないなんて……。これが司法なんですか……」

言葉を詰まらせながら、記者の質問に答えた。

一方で、少年に対しては約5400万円の賠償命令が出た。このことについて、山本は消え入るような声でマイクに口を近づけた。

「少年は支払う気がない。支払わないと思う。心情伝達にもそう書いてあった……」

記者たちからは控訴するのかという質問が相次いだが、加害少年が「心情等伝達制度」の「心情等伝達結果通知書」でそう述べていたことについての質問は最後までなかった。

山本と被害者の兄は、控訴期限の4月末日に、加害少年の母親に対してだけ控訴した。

