和歌山県紀の川市の住宅街で2015年2月、帰宅直後の小学生・森田都史さん（当時11歳）が、近隣のひきこもり青年（当時22歳）に鉈状の刃物で胸や背中など十数カ所を刺され、頭部を鈍器で殴打されて失血死した。

一審は統合失調症による心神耗弱を認定し、加害者に懲役16年を言い渡したが、二審では自閉スペクトラム症（レベル1）との診断が下り、責任能力を認めつつ、量刑は維持されている。

被害者遺族の森田悦雄氏は事件を、そして判決をどのよう受け止めているのか。ノンフィクション作家の藤井誠二氏の著書『「殺された側」から「殺した側」へ、こころを伝えるということ』（光文社新書）の一部を抜粋し、紹介する。



妄想から小学生をメッタ刺し

和歌山県紀の川市にある、人気のない住宅街。1970年代に造成された街だから、当然ながら住民は高齢化している。空気がしんと止まったように感じるが、近くの小学校に通う児童たちのはしゃぐ声がときおり聞こえる。ここは通学路なのだ。被害者の児童も、ここで遊んでいるときに襲われた。

住宅街の一角にある被害者遺族の森田悦雄（76歳）と私はクルマに乗って、加害者が両親と暮らしていた一軒家の前を通る。今でも、ときおり親が来ては管理しているという。父親は事件当時、某仏教系大学の教授を務めていて、次期学長と目されていた人物だという。加害者は1992年生まれ、22歳のひきこもり状態にある青年だった。

その一軒家から十数メートル行くと、雑草が生えた空き地があった。宅地として売り出されていたものらしい。最寄り駅まで迎えに来てくれた森田がそこにクルマを停めると、数歩、足を踏み入れ、地面を指差した。

「ここに、息子が血だらけで倒れとったんです」

私はとっさに後ずさりした。その場所から数軒先が森田の自宅で、妻と子どもたちと暮らしていた。息子は自宅の目と鼻の先で殺されたのだ。

事件は、2015年2月、森田の次男・都史（当時11歳）が小学校から帰宅した直後に起きた。小学生の彼をメッタ刺しにした加害者が使用したのは、刃渡り50センチ近い鉈状の刃物で、胸や腰、背中、頭部等を刺すなどした。心臓からの出血が死因とされた。

森田によると、加害者は「おまえ、まだ死なんのか」と聞くなど、執拗な殺傷行為をはたらいたという。被害者は恐怖と激痛に耐えながら、なんとか凶行をやめさせるために、懇願するように手を合わせ「これだけ刺して気すまんのかい」「こらえてくれんのかい」と、小学生とは思えない気丈さを見せ、必死で加害者に声をかけ続けたという。

というよりも、はなから言葉が通じない相手だとわかっていたから、何とか自分の命を守ろうとして本能的に発した言葉なのかもしれない。しかし、加害者は刃物だけでは死なないと判断したらしく、頭部を鈍器で2回殴りつけた。

〈 被害者が棒状の物を持って通行しているところを目撃し、同人が被告人のことを敵意むき出しの目で睨みながら奇声を上げているように感じたことを始めとして、被害者に対して立腹し、仕返しをしてやろうと考え、同人の家の前で、帰宅した同人が家から出てくるのを待っていたところ、被害者東側の住人から声をかけられ、被害者について近所でも有名な悪ガキであるという話を聞き、被害者が被告人だけでなく近所にも迷惑をかけているものと思い、この上は、被害者を殺すしかないと考え（中略）、被害者に殺意を持って鉈様の刃物（中略）で失血死により死亡させて殺害した〉

これは一審判決文からの引用だが、殺害行為は事実であるものの、動機めいたものはすべて妄想である。事実ではない。読解することが困難な「動機」だと思うのは私だけではないだろう。

判決文によると──加害者は中学2年生の頃から、他人の言動が、自身の家庭内の会話や言動と連動していると「関係妄想」を抱くようになったという。また家庭内の様子が他人から盗聴、盗撮されていると考えるようにもなった。この頃から自宅にひきこもるようになり、学校に通わせようとする両親に暴言を吐くこともあった。高校にはしばらくは通学していたが、再度ひきこもり、両親に暴力をふるうようになる。高校を中退してからは半年ほど工事現場で交通誘導のアルバイトをしていた時期以外は自宅にひきこもっていた──という。

では、加害者と森田さんの息子との接点は何なのか。これも判決文から要約してみる。

──森田の家族が加害者の近くに転居してきたことから、加害者は2人（被害者とその兄）を強く意識するようになる。兄弟は加害者に嫌がらせをしたこともないのに、兄弟から睨まれるなどの嫌がらせを受けていると感じ、被害者が棒を持って遊んでいることを見て、自分が襲われるのではないかという被害妄想にかられた。そして「嫌がらせ」を止めさせるために兄弟を刃物を持って追いかけたり、なぜか入国管理局に兄弟の情報をメールで送り、「不法入国者」であることを確認させようとしたりした──。

つまり、被害者と加害者には接点はなかった。加害者と都史は話したこともない。加害者は引きこもっている自宅の窓から被害者を監視していた様子もあったというから、一方的な妄想である。

懲役16年

一審判決は、加害者は「統合失調症ないし妄想性障害」に罹患しており、被害妄想が悪化したのは、周囲に相談できる者がなく、家族も適切な対処ができていなかったことも影響したと述べられている。

〈 しかし、加害動機がつくられていく過程には被害妄想の影響があったとしても、加害の様態は加害者の目的にかなっている。犯行当時は心神耗弱の状態であったことを踏まえても、被害妄想の影響は限定的だったと考えられ、極めて悪質な犯行である〉

一審判決はそう断じている。ちなみに加害者に前科はない。

被害者遺族である森田の証言等によると、加害者は犯行後、長髪にしていた髪の毛を自分で丸刈りにし、衣服や凶器に付着した血液を洗ったりもしている。また、被害者の小学生のことはいっさい知らないと、あきらかな嘘も法廷で証言していたという。

犯人はどうやって逮捕されたのですかと私が問うと、「（警察が加害者の家を捜索して）加害者の家の玄関に下駄箱があって、その前に、うちの子の小さな血痕があった。鑑定してわかったんです。凶器も鑑定して一致した。事件後、加害者は家に潜伏していたそうです。父親はすぐに家に帰ってこられないので、警察が指示して、母親が息子をクルマに乗せて近くの道の駅に連れていった。そこで任意同行。警察署で逮捕されたんです。検察官の取り調べのときに、“こんな刺して気が済まないのか”ということを息子が加害者に言ったと、加害者が話したそうです。計画的な犯行なんです」と森田は歯を食いしばるように語った。

検察官の求刑は懲役25年。しかし、一審判決は心神耗弱を加味し、懲役16年を言い渡した。検察は──加害者の軽度の心神耗弱を過度に評価するべきではない、完全責任能力に近い、統合失調症であった可能性は乏しい、犯行には計画的一貫性がある等──を理由として控訴した。

しかし、二審は職権で調査を行い、被告人の刑事責任能力の鑑定を行う展開をみせる。

その結果、原判決を破棄するとしながらも、量刑は変わらなかった。森田も「わけがわからない」と何度も口にする、この一見わかりにくい結論をかみ砕いて説明する。

稀なケースだった高裁の判断

高裁によると、一審で行われた精神鑑定は採用の仕方等に誤りや不整合があったという。高裁が行った精神鑑定で示された加害者の症状は、自閉スペクトラム症。したがって原判決は誤りであるとして破棄、その上でこう書いている。

〈 被告人は「心の理論」の障害に由来する特徴、つまり、ものごとを自分以外の者がその状況でどのように受け取るかを想像するのが不得意で、そのことが意思疎通の困難さをもたらしている。また、外界の事象と距離を置くことが苦手で、身の回りの出来事を自分にとって特別な意味があることと判断してしまい、それが思うようにならないことから、被害妄想のような考えを結実させやすい。本人なりのこだわりが強く、臨機応変な対応が困難で、一定のパターンに固執しやすい。痛みや刺激に鈍感である反面、音刺激には過敏という特徴もみられる。（中略）被告人の鑑定面接での犯行に関する説明は、当初は単純な否認であったが、やがて多人数で被害者を殺害したとか、他人に命令されて被害者を殺害したというような荒唐無稽なストーリーに変化しており（中略）これらの特徴をDSM-5の診断基準に照らすと、自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害の診断基準を満たしており、そのうちの知能・言語の障害を伴わないもので、重症度はレベル1（支援を要する）に該当する〉

DSM-5とは、精神障害の診断・統計マニュアルの世界的基準で、アメリカ精神医学会で作成されている、Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersの頭文字をとったものである。5というのは第五版という意味である。

加害者には、犯した行為が犯罪の対象になるという認識はあり、言動等は責任の程度を軽くする要素にはなるが、心神喪失や心神耗弱にあったとはいえず、責任能力があるというのが高裁の判断なのである。

弁護側や検察側からも責任能力について争うという控訴趣意書は出ていないが、高裁は被告人の「病名」についての事実誤認を理由に原判決を破棄したのであり、稀なケースといえるだろう。

悪法も、また法なり

しかし、量刑に変更はなかった。その理由について高裁判決は、

〈 自閉スペクトラム症を有していた被告人が、その影響で近隣に住む小学生の男児がストーカー行為などをしているなどの妄想を抱き、憤懣から男児を刃物で突き刺すなどして殺害した事案である。（中略）



動機についてみると、それ事体は短絡的で同情の余地のないものであるが、その形成過程に被告人のために有利に考慮すべき事情が認められる。本件では被害者に落ち度は認められず、それなのに、被告人は、一方的に被害者が悪人と思い込んで殺害にまで及んでおり、この経緯は、被害者にとってあまりにも理不尽というしかない。しかし、この動機は、生来の自閉スペクトラム症の影響を色濃く受けたもので、加えて、最終的に被告人が殺人という過激な手段を選んだことにも自閉スペクトラム症の影響がある〉

そして、

〈 生来の自閉スペクトラム症の影響を受けている側面が大と考えられるから、量刑を左右するものとして大きく考慮することは相当ではない〉

と結んでいる。

さらに量刑については、

〈 怨念を動機とする被害者1名の殺人1件を中心としている量刑傾向をみると、特殊な事案を除けば、概ね懲役13年から15年を中心に分布している〉

から、裁判員の判断を尊重して同じ量刑を選んだというものである。先にも述べたように父親である森田はこの判断に今も理解も納得もしていないというより、裁判官の説明が理解できていない。

私は、加害者の「精神障害」を理由に量刑を下げる裁判官をたくさん見てきた。家族──それも幼い子ども──を殺された被害者遺族からすれば納得できるはずもなかろう。精神に障害があろうとなかろうと、それが犯罪行為と因果関係があろうとなかろうと、奪われた命は返ってこない。

悪法もまた法なりというが、加害者も結果的に法に「守られた」といってよい。「心神喪失者等医療観察法」は、不起訴処分や無罪になった重大犯にしか適用されない。当該加害者の場合はそれに該当しない。

出所後も加害者とコミュニケーションをとっていかねばならないことを考えると、意思疎通が可能なのかどうか。二審の判決文も触れているが、仮に自閉スペクトラム症であれば、被害者の痛みを加害者がどこまで「理解」しているものかわからない。

