〈「なぜ、たったの16年なのか」刃渡り50センチ近い鉈状の刃物で小学生をメッタ刺し…エリート父を持つひきこもり加害者青年（22）の量刑が決まった“複雑な経緯”〉から続く

和歌山県紀の川市で2017年、幼い息子を残酷に殺害された森田悦雄氏。加害者に下された懲役16年の判決に憤り、加害者親の無反省な態度に絶望する同氏は、「心情等伝達制度」を利用し、加害者の考えを聞いた。いったいどんな言葉が返ってきたのか……。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

犯罪被害当事者、被害者遺族を長年にわたって取材する藤井誠二氏による『「殺された側」から「殺した側」へ、こころを伝えるということ』（光文社新書）の一部を抜粋し、紹介する。（全4回の4回目／はじめから読む）



写真はイメージ ©GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート

◆◆◆

「なぜ、たったの16年なのか」

「告別式が終わって帰ってきたときに、加害者の親があそこの家から荷物を持ち出しとったんです。一時的に逃げるつもりだったんでしょうが、いまもずっといてるよ。住んでる。しばらく空き家だった。最初の頃は一週間くらい戻ってきてと、そういうことを繰り返していたんです。

命日には報道陣が来るので、そのときは前もって逃げてしもて、たまたま居るときに記者が訪ねても“そのことについてはお話しできません”と答えるだけです。仏に仕える身（編集部注：加害者の父は仏教系大学の教授を務めていて、次期学長と目されていた人物だった）で何を考えているのか。私が何を聞いても黙ったままです。事件後、もと地区の区長だったが辞めましたし、大学も辞めています」

森田は息子と病院で対面したときのことになると、早口の関西弁が詰まるようにゆっくりになる。

「（息子が搬送された）病院に行ったときに、あんな傷をお父さんに見せられないと……。（医者から）“お父さん、体はずたずたに切られているのでお見せすることはできませんが、息子さんの大事な頭の部分を見てあげてください”と言われました。全身は包帯でぐるぐる巻きだったので子どものからだは一回も見ていませんが、顔はきれいな状態でした。

全身を巻いた包帯は、警察がうちに持ってきてくれた。臭いもすごいけど、出血のあともすごかったです。第一発見者の妻が看護師やから心臓マッサージしてくれて、そしたら波うつように傷口から血が出てきたと言うねん……。今までの仕事で、こんなこと初めてだと。かわいそうで、なんと言ったらいいのか……冷たくなっていく息子の手を握って、よく頑張ってくれてありがとうと妻が声をかけましたが、それが別れの言葉になってしまいました」

森田は被害者参加人として刑事裁判に出廷した。意見陳述書（2019年5月）には、息子に対する思い、判決の軽さへの怒り、監督すべき立場の加害者の親の誠意のなさ等が綴られていた。数ヵ所、抜粋したい。森田は息子のことを「君づけ」で呼んでいる。

〈 平成29年3月28日、私は和歌山地方裁判所の法廷で、被告人に懲役16年の判決が言い渡されるのを聞きました。私はまるで風船のように軽い判決に納得できず、裁判所に裏切られたような気持ちでした。（中略）私達遺族の人生はこの事件で一変しました。なのに、懲役16年という判決に耳を疑いました。都史君は何も悪い事はしていませんし、幼い子供です。（中略）あんな酷い殺され方で命を落としたのに、なぜたった16年なんでしょうか〉

〈（前略）子供とも思わないようなやり方、徹底的に息を止めるまでやる。あまりに酷すぎる。一審の判決から今日まで、すごく長く感じています。一審の判決後、少しでも真実を知りたいという思いから、損害賠償請求をし、民事の判決も出ました。その間、被告人は自分の犯行を全面的に否認し、一切の弁償に応じようとしませんでした。（中略）被告人は今にいたるまで、都史君にも私達家族にも、一切、謝罪も弁償もしていません〉

〈 私の正直な思いは、最初から最後まで被告人を死刑にしてほしいということです。都史君の命を奪ったんだから、命をもって償ってほしい、それが公平なさばきだと思います〉

「どうか私たちをこの苦しみから一日も早く解放してください」

私が再び紀の川市を訪問したとき、森田は2回目に行った心情等伝達制度の「心情等伝達結果通知書」を受け取っていた。2025年1月に、前と同じ最寄りの刑事施設で「録取」が行われ、翌2月初旬には結果を記した書面が届いたという。

森田は2回目の「心情等録取書」では、1回目のときは具体的な謝罪方法が示されていなかったことについて怒りを示し、1回目よりも長く、A4判用紙2ページ近くにわたって、加害者はもちろんのこと、加害者の親の誠意のなさに対して不満をぶちまけた。何ヵ所か抜粋する。

〈（前略）私ら被害者遺族に対して、加害者側は、全く何の謝罪もしていない。ましてや、加害者の親も命の大切さを言っているにもかかわらず、自らについては、今回の件に対して、全く何の具体的な謝罪もしていないことに納得がいかない。さらに言えば、あれだけの悲惨な内容の事件でもあるのに、子供が成人しているからと言って、加害者の親が何の行動もしていないというのは、社会的に考えても道理にかなわないのではないか。（後略）〉

さきにも触れたが、加害者の父親は仏教系大学で長年にわたり教鞭を執っていた人物である。立派な「教育者」として学生らに説いているであろうことと、息子が犯した罪に対する態度のギャップを森田はどうしても受け入れることができない。

〈（前略）事件後に検事に聞いた話によると、加害者は、親に暴力を振るっていたこともあったと聞いた。当時加害者が勤めていたアルバイト先に、迷惑を掛けた旨の謝罪をするでもなく、親が子供の給料を取りに行ったということも聞いた。一度だけ、加害者の親が家を訪ねてきたが、その時点で、控訴していると聞いていたので、断りを入れた。ましてや、その際も、手ぶらだったし、ドアホンを押しても姿を見せず、鍵を開けた瞬間に扉を引っ張り開けるような感じだった。2月5日の命日近くになると家にいないようである。一体、加害者の親は何を考えているのか疑問でならない。（後略）〉

森田の自宅を訪ねるとき、私は必ず加害者の家の前を通る。人が住んでいる気配があった。森田に確かめると、いま現在も両親はそこで暮らしているという。

〈 民事事件で4000万円超の損害賠償命令が出たが、それについて、内容証明を送付したことに対して何の音沙汰もないのは、どういうことか。加害者には、できるだけきつい言葉は避けたいと思っているので、あまり言いたくはないが、親に対しては思うところがある。しかるべき対応をこれまでにいくらかでもしてくれていればと思う。前回の制度利用において、心情等伝達結果通知書によれば、加害者は、被害弁償を考えて、親に相談するなどと言っていたようであるが、結局、何の行動も目に見えていないし、本当にそう思うのであれば、当時からもっと誠意ある行動をしてくれたのではないかと思う。（後略）〉

畳みかけるような森田の憤りの言葉が続く。これに対して、2回目になる「心情等伝達結果通知書」には何と記してあったか。

加害者からの言葉

〈 申し訳ありません。被害者と家族に対してすみませんという気持ちです〉

〈 親との面会と手紙で、刑務所を出た後、自分で被害弁償をしていく話になっています。出所したら、家に行って手を合わせたいと思っています〉

〈 手紙が届いたら受け取ります〉

またしても、これだけの返答だった。

愕然とした森田は、今度は制度を使わず、刑務所宛てに加害者に対してA4二枚ほどの手紙を書いた。文面は冷静で丁寧かつ、宛名に記した加害者の名前に「さん」をつけた。今後、機会があれば面会することも選択肢の一つだとも書いた。直接、謝罪や賠償について加害者本人の口から聞きたいからだ。自分の住所も明記した。

〈 この10年弱の期間は私達にとって、本当に苦しい日々だった。これからも続いていくのかと思うとやり切れない。（中略）謝罪の意思があることは承知しましたが、本当にどれほどの思いで謝罪の気持ちがあるのかを今一度あなたに問いたいです。



次に賠償に関してです。私は現在77歳です。私には息子がいますが持病を抱えており働くこともできず、私の年金とアルバイトをしながら生活をしている状況です。この事件で裁判などの多額の費用を貯金から切り崩したうえ、親族などに借金するなどして捻出しました。日々の生活はかなり苦しい状況です。一日も早く賠償金を支払ってほしいのが私達の一番の思いです。正直なところ、あなたが出所後に働いて返すという事よりも、親や親族などに前借りをするなどしてでも一日も早く遺族に支払うことが私たちへの謝罪の意思を示すことになるのではないでしょうか。そして、あなたが出所後に親に返せばいいのではとも感じます。一日でも早い直接の謝罪と賠償金の支払いを求めます。（後略）〉

納骨ができないことも森田は記していた。具体的と思える謝罪も何もないから、その気持ちにすらなれない。「置いてけぼりにされていると感じています」とも書いた。そして「どうか私たちをこの苦しみから一日も早く解放してください」と結んだ。

私は一読して、被害者遺族が加害者に対して、苦しみから解放させてくれと懇願する筆致に言葉を失った。森田は、事件によって「生」が「苦」になり、その後の裁判の結果や、加害者の対応でついには絶望の淵に陥っている。これほどまでのことを被害者遺族に言わせてしまう現実とはなんと残酷なものなのか。

一ヵ月ほどして返信が来た。事件から10年経って初めて目にした加害者の「直筆」の文章だった。ただ、文章の内容はまたも簡素なもので、お詫びの言葉に加えて、体調が不安定なこと、報奨金（作業を行った受刑者に対し、出所後の生活資金の扶助として支給されるお金）の中から少しずつ支払っていきたいことなどがわずかに書かれているだけだった。

それでも心情等伝達制度によって、貝のように固く口を閉ざしていた加害者が、かすかながらでも行動を取り始めたのは事実なのかもしれない。森田は2025年6月、3回目になる心情等伝達制度の利用を行い、加害者への要請を込めた。

（藤井 誠二／Webオリジナル（外部転載））