ヤマダホールディングスは11月22日13時〜16時に、岡山県警察の犯罪被害の防止に向けた取り組みに賛同して、「詐欺被害防止イベント」をヤマダデンキ Tecc.Land 岡山下中野店（岡山県岡山市）にて開催する。参加費は無料で、誰でも参加できる（参加受付の締切は15時30分）。



●参加プレゼンがもらえるクイズラリーやミニ白バイ記念撮影など



同イベントでは、プレゼントがもらえるクイズラリーが行われるほか、ミニ白バイと一緒に写真が撮れる記念撮影コーナー、こども警察制服試着体験コーナー、サポート詐欺等疑似体験コーナー、サイバーに関するカードゲームコーナー、国際電話利用休止受付コーナーが設けられる。



なお、クイズラリーへの参加でもらえるプレゼントは数量限定で、なくなり次第終了となる。