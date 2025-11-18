アークテリクスが札幌、大阪、東京でイベント開催　スノーフィルム上映やJazzy SportのDJも

「アークテリクス（ARC’TERYX）」が、2025-2026年のスキー・スノーボードシーズンの本格的な開幕を前に、スノーフィルムの上映で雪山気分を盛り上げるイベント「ドロップイン（DROP IN）」を3都市で開催する。札幌は11月18日、大阪は11月20日、東京は11月21日に実施する。DJを担当するのは、東京・盛岡を拠点にし、スノーカルチャーではお馴染みのJazzy Sport Crew。

【画像をもっと見る】

上映するフィルムには、1990年代から活躍し、レジェンド的な存在であるスノーボーダーの布施忠や、フリーライドスキーヤーの中西大洋、植木鹿一、星野洸我といった、アークテリクス契約アスリートが出演する。

札幌の会場はTHE ROYAL PARK CANVAS 札幌大通公園、大阪はTHE ROYAL PARK CANVAS 大阪北浜、東京はTHE ROYAL PARK CANVAS 銀座コリドー。チケットは一律1500円で、フリードリンク＆フィンガーフードが含まれる。

◾️「DROP IN」

札幌

開催日：2025年11月18日

開催時間：18:30〜22:00

会場：THE ROYAL PARK CANVAS 札幌大通公園



大阪

開催日：2025年11月20日

開催時間：18:30〜22:00

会場：THE ROYAL PARK CANVAS 大阪北浜



東京

開催日：2025年11月21日

開催時間：18:30〜22:00

会場：THE ROYAL PARK CANVAS 銀座コリドー

◾️アークテリクス：イベント申し込みサイト