高市首相の発言をきっかけに、緊張が高まっている日中関係。中国側が訪日自粛などを呼びかける中、18日に日中外務省の担当局長が会談を行いました。日本の金井局長は18日の夜に帰国しました。

■会談終え…外務省局長が帰国

“深まる溝”は埋められるのでしょうか。

記者

「外務省の金井局長が、中国での協議を終え羽田空港に戻ってきました」

18日夜、日本に帰国した外務省の金井アジア大洋州局長。この日、中国・北京で“重要な会談”に臨みました。

「台湾有事」をめぐる高市首相の国会答弁をきっかけに、“深まる日中の溝”。

中国政府が国民に対し、日本への渡航自粛を呼びかけるなど反発を強める中、「事態の沈静化」に向け、金井局長が会談した相手は、中国外務省の劉局長。数時間行われました。

会談後には、並んでカメラの前に姿を見せた2人。両手をポケットに入れているのが、中国外務省の劉勁松局長です。2人で何かを話す様子も。金井局長はうつむき加減に歩き…。

記者

「会談の結果はどうだったんでしょうか？ 何を話されたんでしょうか？」

記者の問いかけには応じませんでした。

劉局長は…。

中国外務省 劉勁松局長

「（会談内容には）当然満足していない」

「（雰囲気は）厳しいものだった」

■金井局長、劉局長に抗議と反論

会談後に行われた中国外務省の会見では、今回の会談について…。

中国外務省 報道官

「（高市首相の発言は）日中関係の政治的基礎を損ない、極めて悪質で、中国国民の憤りと非難を引き起こしたと（局長が）指摘した」

その上で、高市首相の発言の撤回をあらためて求めたことを明らかにしました。

一方、外務省の発表によると、金井局長は劉局長に、大阪の中国総領事がSNS上で不適切な発信を行ったことに対し、あらためて強く抗議し、早急に適切な対応をとるよう強く求めました。

また、中国政府が日本への渡航を避けるよう呼びかけていることについて、「日本国内の治安は決して悪化などしていない」と反論。さらに、在留邦人の安全確保についても申し入れたとしています。

■会談後のツーショット姿に中国側の“ある思惑”が

会談後の2人が撮影されたのは、中国側の“ある思惑”があるといいます。

北京支局 柳沢高志支局長

「通常、中国外務省の建物の中で、このような形で撮影をすることは許されません。つまり、あえてメディアにこの2人のやりとりを撮らせたとも言えます」

「実は今回の金井局長の中国訪問については17日から一斉に中国メディアが大々的に報道していて、中国側としては中国国民に対して『日本からわざわざ、弁明に来たぞ。やはり、自分たちの立場の方が上だ』という形でアピールする材料として使ったとみられます。つまり、中国側はこの会談を、自分たちの正当性を国内外に見せるための印象操作の手段として、利用したと言えると思います」

■官房長官「日本側はオープンである」

茂木外相は…。

茂木外相

「日中間には懸案や意見の相違があるからこそ、官民双方で日中間の幅広い分野での重層的な意思疎通、これをはかっていくことが重要」

今月22日から開催されるG20サミットで、高市首相と中国の李強首相が会談するかをめぐっては、中国外務省が「予定はない」としていますが、木原官房長官は…。

木原官房長官

「日中間の様々な対話を行うことについて、日本側はオープンであるということは申し上げておきます」

■専門家「解決の糸口が残っている」

日中関係はどうなっていくのか？ 中国で10年勤務していた元外交官の専門家は…。

元外交官 大東文化大学東洋研究所 諏訪一幸兼任研究員

「中国側が本当に日本との関係を悪化させてもいいということであれば、会わないという選択肢もあった。少なくとも悪化させたくないということはあると思います」

「今のところ日本はそれほど強く感情的な対応はしていない。それに対して中国がどう評価するのか。少なくとも今回の局長会談で、決裂ではなくて、解決の糸口が残っている。それにつながる可能性があれば、関係改善に向けての時間、G20が開催されますから、その際に李強首相と高市首相との会談が実現するかどうかは1つの注目点」

■日中交流イベントなど中止に…

影響は、様々なところに出始めています。

老舗の帝国ホテルでは…。

「帝国ホテル」広報担当

「中国企業主催の宴会や宿泊でキャンセルや延期の問い合わせが入っている」

中国の無錫市と友好都市を結ぶ神奈川県相模原市では…。

神奈川・相模原市国際課 担当者

「突然の連絡でした」

22日に開催される友好都市締結40周年記念行事で、ダンスを披露する予定だった無錫市の教職員・生徒ら16人が17日、参加を取りやめたといいます。

──どういった経緯で来られなくなった？

神奈川・相模原市国際課 担当者

「経緯の理由までは示されていないが『急きょ訪日できなくなって申し訳ない』と連絡いただいた」

中国政府の渡航自粛要請が関係しているかは、わからないとした上で…。

神奈川・相模原市国際課 担当者

「無錫市との関係は変わらないものと受け止めている」

急速に冷え込む日中関係。愛知県半田市では…。

高市首相の答弁との関連はわかっていませんが、中国・江蘇省徐州市の代表団が、友好都市を結ぶ愛知県半田市への訪問を急きょ延期。「急に重大な公務が入った」などとメールで連絡があったということです。

また、山口県下関市の市長は18日から予定していた中国訪問を取りやめると発表しました。主催者側から「都合が悪くなったので延期してもらえないか」と、市に連絡があったということです。

イベントにも影響が…。

吉本興業は、今月20日から22日にかけて、中国・上海で開催する予定だった「よしもとコメディスペシャル」の4公演を中止すると発表。「やむを得ない事情により」としています。

