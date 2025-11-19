◇WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心-井上拓真(24日、TOYOTA ARENA TOKYO)

WBC世界バンタム級2位の井上拓真選手が18日、王座決定戦へ向けての練習を公開。現在の心境や対戦相手の同級1位・那須川天心選手について語りました。

井上選手は2018年にWBC暫定バンタム級王座、2023年にWBA同級王座を獲得。兄・井上尚弥選手と共に兄弟世界王者の偉業を成し遂げました。しかし2024年10月に堤聖也選手に敗れて王座から陥落しており、今回が1年1か月ぶりの再起戦となります。

この日の練習ではシャドーやミット打ちをこなし汗を流した井上選手。「走り込みの合宿から始まり、スパーリングなどどれもすべてやりきれて、いま最終段階に入っている状態。体調もコンディションもメンタル面も、全てがベストコンディションで仕上がっている」と、万全の状態であることをアピールしました。

対戦相手の那須川選手はここまで7戦全勝。井上選手は試合に向け「今の気持ちとしては世界王座に返り咲くというよりは、天心選手にしっかり勝って、初黒星を付ける。ここが一番のモチベーションでもあり、応援してくれるファンの方に結果を出して恩返ししたい」と意気込みました。