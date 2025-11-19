横浜流星、Netflix『イクサガミ』に極秘参加 “最狂の剣士”天明刀弥役で出演 血飛沫に笑むビジュアル公開
Netflixで独占配信中のシリーズ『イクサガミ』に、俳優・横浜流星がサプライズ出演していることが明らかになった。演じるのは、“最狂の剣士”と恐れられる天明刀弥（てんみょう・とうや）。血飛沫を浴びながら笑みを浮かべる衝撃的なカットも公開され、配信後の大きな話題となっている。
【画像】11月13日実施イベント「戦神祭 -始め-」オフショット
横浜の出演はこれまで伏せられており、主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一をはじめ、二宮和也、阿部寛、吉岡里帆、玉木宏、山田孝之など主役級の俳優が並ぶ“超オールスターキャスト”に、さらに強烈な存在感を持つ新キャラクターが加わったかたちだ。
先週13日にNetflixで配信開始後、
・Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）2位
・日本を含む11の国と地域で首位
・86の国と地域でTOP10入り
と世界的大ヒットを記録。予想不可能なバトルロワイヤルの展開の中で、横浜の登場タイミングと役回りがSNS上で大きな注目を集めている。
時代に取り残された志士たちのバトルロワイヤル。いつ誰が命を落とし、戦いから脱落するか予想がつかない展開の中、血飛沫を浴びながら満面の笑みを浮かべる刀弥（横浜）の表情が意味するものは…。サプライズキャストの発表で、さらに物語への関心が高まりそうだ。
■各キャラクターの読み仮名
嵯峨愁二郎（さが・しゅうじろう）：岡田准一
香月双葉（かつき・ふたば）：藤崎ゆみあ（※崎＝たつさき）
衣笠彩八（きぬがさ・いろは）：清原果耶
柘植響陣（つげ・きょうじん）：東出昌大
カムイコチャ：染谷将太
化野四蔵（あだしの・しくら）：早乙女太一
祇園三助（ぎおん・さんすけ）：遠藤雄弥
蹴上甚六（けあげ・じんろく）：岡崎体育
櫻（さくら）：淵上泰史
狭山進之介（さやま・しんのすけ）：城桧吏
安藤神兵衛（あんどう・じんべえ）：山田孝之
立花雷蔵（たちばな・らいぞう）：一ノ瀬ワタル
大久保利通（おおくぼ・としみち）：井浦新
前島密（まえじま・ひそか）：田中哲司
永瀬心平（ながせ・しんぺい）：中島歩
嵯峨志乃（さが・しの）：吉岡里帆
槐（えんじゅ）：二宮和也
菊臣右京（きくおみ・うきょう）：玉木宏
貫地谷無骨（かんじや・ぶこつ）：伊藤英明
川路利良（かわじ・としよし）：濱田岳
岡部幻刀斎（おかべ・げんとうさい）：阿部寛
【画像】11月13日実施イベント「戦神祭 -始め-」オフショット
横浜の出演はこれまで伏せられており、主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一をはじめ、二宮和也、阿部寛、吉岡里帆、玉木宏、山田孝之など主役級の俳優が並ぶ“超オールスターキャスト”に、さらに強烈な存在感を持つ新キャラクターが加わったかたちだ。
・Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）2位
・日本を含む11の国と地域で首位
・86の国と地域でTOP10入り
と世界的大ヒットを記録。予想不可能なバトルロワイヤルの展開の中で、横浜の登場タイミングと役回りがSNS上で大きな注目を集めている。
時代に取り残された志士たちのバトルロワイヤル。いつ誰が命を落とし、戦いから脱落するか予想がつかない展開の中、血飛沫を浴びながら満面の笑みを浮かべる刀弥（横浜）の表情が意味するものは…。サプライズキャストの発表で、さらに物語への関心が高まりそうだ。
■各キャラクターの読み仮名
嵯峨愁二郎（さが・しゅうじろう）：岡田准一
香月双葉（かつき・ふたば）：藤崎ゆみあ（※崎＝たつさき）
衣笠彩八（きぬがさ・いろは）：清原果耶
柘植響陣（つげ・きょうじん）：東出昌大
カムイコチャ：染谷将太
化野四蔵（あだしの・しくら）：早乙女太一
祇園三助（ぎおん・さんすけ）：遠藤雄弥
蹴上甚六（けあげ・じんろく）：岡崎体育
櫻（さくら）：淵上泰史
狭山進之介（さやま・しんのすけ）：城桧吏
安藤神兵衛（あんどう・じんべえ）：山田孝之
立花雷蔵（たちばな・らいぞう）：一ノ瀬ワタル
大久保利通（おおくぼ・としみち）：井浦新
前島密（まえじま・ひそか）：田中哲司
永瀬心平（ながせ・しんぺい）：中島歩
嵯峨志乃（さが・しの）：吉岡里帆
槐（えんじゅ）：二宮和也
菊臣右京（きくおみ・うきょう）：玉木宏
貫地谷無骨（かんじや・ぶこつ）：伊藤英明
川路利良（かわじ・としよし）：濱田岳
岡部幻刀斎（おかべ・げんとうさい）：阿部寛