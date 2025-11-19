高橋文哉主演アニメ『クスノキの番人』齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおが声優参加！ ビジュアル＆予告解禁
アニメ映画『クスノキの番人』より、本ビジュアルと予告映像が解禁。併せて、追加声優キャストとして、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおの出演が発表された。
【動画】“願いを叶える”はずのクスノキの力に、一体何が隠されているのか――『クスノキの番人』本予告
本作は、累計100万部を突破した東野圭吾の同名小説を、東野原作作品では初めてアニメーション映画化。主人公・直井玲斗の声を、長編アニメーション映画初主演となる高橋文哉、そして物語のカギを握る玲斗の叔母・柳澤千舟の声を天海祐希が演じる。
最新の予告映像では、「その木に祈れば願いがかなう」と言われる“クスノキ”の番人を命じられた玲斗が、家族に秘密にしながらクスノキの“祈念”に通う佐治寿明、そんな寿明の行動を不審に思いその秘密を探るためクスノキを訪れる寿明の娘・佐治優美、そして老舗和菓子メーカーの跡取り息子で家業継承のために“祈念”を行う大場壮貴ら、さまざまな理由でクスノキのもとを訪れる人々にほんろうされながら、クスノキに隠された謎に迫っていく様子が描かれている。
クスノキの秘密とは。玲斗にクスノキの番人を命じた叔母・千舟が放つ「祈念とは、人の願いを叶えることではありません」というセリフが意味することとは―。圧倒的なクスノキの存在、ともるろうそく、月夜の光など、壮大さと美しさを兼ね備えた映像が映し出される。
本ビジュアルには、クスノキの番人を命じられた玲斗と、番人を命じた叔母・千舟の奥に、満月の下その幹に光を宿し神秘的なたたずまいを見せるクスノキが描かれた、月とクスノキに関係性を感じるデザインとなっている。またクスノキのもとには、それぞれ何かの理由をもってクスノキに訪れる寿明、優美、壮貴の姿が描かれている。
追加声優キャストとして、家族に内緒でクスノキへ祈念に通う父親・寿明を疑い、父親の秘密を探るため玲斗に調査協力をお願いする大学生・佐治優美役を演じるのは、オーディションで選ばれ、今回の長編アニメーション映画で初声優を務めた齋藤飛鳥。
齋藤は声の演技について「声だけで想いを届けるという表現に向き合う日々は、とても新鮮で、今の自分にとってかけがえのない時間となりました。アフレコでは、伊藤監督からさまざまなディレクションをいただきながら、少しずつ役との距離を縮めていけたように思います」と振り返った。また、「誰かのために祈り、その想いが確かに届くということに、シンプルでありながら、とても力強いメッセージを感じました。この作品に込められた“祈り”が、観てくださる方の心にも届くことを願っています」と明かした。
老舗和菓子メーカーの跡取り息子で、しぶしぶ神社に通うことになった大場壮貴役を演じるのは、同じくオーディションを経て選ばれた宮世琉弥。
宮世は「声だけで感情を届けるお芝居の難しさもありましたが、大場壮貴という役と真っ直ぐに向き合うことで、多くの気づきや学びを得ることができたと思います」と、声優として参加した本作での手ごたえを明かした。「作品のイメージから「難しそう」と感じる方もいるかもしれませんが、小さなお子さんでも楽しんでいただける作品になっていると思います。誰かの記憶や気持ちが、今を生きる人へとそっと手渡されていく──そのあたたかさを、スクリーンを通して感じて嬉しいです」との思いも語った。
クスノキへ祈念に来る常連で、祈念以外にも家族に秘密にしている行動があり、物語に深くかかわる重要な人物・佐治寿明役を演じるのは大沢たかお。
今回、『おおかみこどもの雨と雪』（2012）以来のアニメーション作品の声優を務めることになった大沢は「一見するとごく普通の父親に見えるかもしれません。けれどその“普通"の中には、家族への深い想いや、言葉にしきれない葛藤が息づいていて、人間らしさがにじんでいる。きっと多くの方が、ご自身や大切な誰かを重ねて感じていただける人物だと思います」と話した。また、今作の魅力について問われると、「原作には大人の視点が丁寧に描かれており、そのまなざしがアニメにもきちんと反映されています。誰かに想いを託すこと、これまでに受け取ってきたものを静かに振り返ること──そうしたテーマが、そっと心に響いていく。どの世代の方にもすっと寄り添ってくれるような懐の深さも、この作品の大きな魅力だと思います」と語った。
音楽を菅野祐悟が務めることも発表された。そして、映画オリジナルサウンドトラックの発売も決まった。発売は映画公開日の2026年1月30日を予定している。
また、本作の特製しおり型ムビチケカードが、11月21日より各上映劇場（一部劇場を除く）と通販サイトにて発売されることも決まった。定型サイズより縦に長いしおり型のムビチケとなっており、小説やノートにも挟んで使用できるように切り込みが入った仕様となっている。
アニメ映画『クスノキの番人』は、2026年1月30日より公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■齋藤飛鳥（佐治優美役）
声優としての出演は初めてでしたが、声だけで想いを届けるという表現に向き合う日々は、とても新鮮で、今の自分にとってかけがえのない時間となりました。アフレコでは、伊藤監督からさまざまなディレクションをいただきながら、少しずつ役との距離を縮めていけたように思います。
私が演じる佐治優美は、明るくまっすぐで、人との距離を自然に縮められるような、柔らかさのある女の子です。最初はその元気な一面が印象に残りましたが、演じていくうちに、その胸の奥にある、大切な人を思いやるやさしさに触れていきました。彼女が家族とどう向き合っていくのか。その関係性の変化にもぜひ注目していただけたら嬉しいです。
物語の中で描かれる「祈る」という行為には、深い意味が込められていると思います。誰かのために祈り、その想いが確かに届くということに、シンプルでありながら、とても力強いメッセージを感じました。この作品に込められた“祈り”が、観てくださる方の心にも届くことを願っています。
■宮世琉弥（大場壮貴役）
原作小説を読み終えたとき、「本当にこの世界にクスノキがあったらいいのに」と心から思いました。声だけで感情を届けるお芝居の難しさもありましたが、大場壮貴という役と真っ直ぐに向き合うことで、多くの気づきや学びを得ることができたと思います。
壮貴は、期待や責任に押しつぶされそうになりながらも、自分の進む道を探して懸命にもがく青年です。彼の繊細な心の動きに触れるたび、自然と自分の中にも似た思いが湧き上がってきて、役との距離が少しずつ近づいていくのを感じました。
作品のイメージから「難しそう」と感じる方もいるかもしれませんが、小さなお子さんでも楽しんでいただける作品になっていると思います。誰かの記憶や気持ちが、今を生きる人へとそっと手渡されていく──そのあたたかさを、スクリーンを通して感じていただけたら嬉しいです。
■大沢たかお（佐治寿明役）
『クスノキの番人』は何気ない日常に宿る感情や、人と人との関係性が丁寧に紡がれていく作品です。そんな物語の一端を、役者として担えることを心から光栄に思います。
佐治寿明は、一見するとごく普通の父親に見えるかもしれません。けれどその"普通"の中には、家族への深い想いや、言葉にしきれない葛藤が息づいていて、人間らしさがにじんでいる。きっと多くの方が、ご自身や大切な誰かを重ねて感じていただける人物だと思います。
原作には大人の視点が丁寧に描かれており、そのまなざしがアニメにもきちんと反映されています。誰かに想いを託すこと、これまでに受け取ってきたものを静かに振り返ること──そうしたテーマが、そっと心に響いていく。どの世代の方にもすっと寄り添ってくれるような懐の深さも、この作品の大きな魅力だと思います。
