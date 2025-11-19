えなこ、人気グラドルとお揃いコーデでクリスマスデート「可愛すぎ!!」「てぇてぇ」
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが、18日にインスタグラムを更新。親交の深い人気グラドルとのデート2ショットに反響が集まっている。
【別カット】えなこ、ソロショットもかわいすぎ
えなこは「あみとクリスマスディズニー行ってきたよ お揃いの服とカチューシャ用意して、2人分のワッフルまで買って待ち合わせ場所で待っててくれてた…」とつづり、グラビアアイドルの南あみと出かけたオフショットを公開。お揃いのコーデとカチューシャが似合っており、ふたりともキュートすぎる。
コメント欄にはファンから「可愛すぎ!!」「クリスマスディズニーてぇてぇ」「ひと足早いクリスマスのおすそ分けありがとう」などの声が上がっている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）
【別カット】えなこ、ソロショットもかわいすぎ
えなこは「あみとクリスマスディズニー行ってきたよ お揃いの服とカチューシャ用意して、2人分のワッフルまで買って待ち合わせ場所で待っててくれてた…」とつづり、グラビアアイドルの南あみと出かけたオフショットを公開。お揃いのコーデとカチューシャが似合っており、ふたりともキュートすぎる。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）