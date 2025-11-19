米レポーターが公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2年連続でワールドシリーズ（WS）を制し、3年連続4度目のMVPを受賞するなど充実のシーズンを送った。投手としても復帰する中、相棒のウィル・スミス捕手が明かした意外な事実が米ファンの間で話題となっている。

スミスは13日（日本時間14日）に行われた「MLBアワード」に出席。会場では、米ニューヨーク州地元局「YESネットワーク」でかつて勤務し、現在は32万8700人を超えるフォロワーを抱える自称「Z世代のMLBレポーター」のケイト・マニスカルコさんから直撃取材を受けた。

マニスカルコさんが自身のTikTokで実際の映像を公開。「ピッチコムで球種以外に何でも1つ言えるボタンがあったとしたら、何と言う？」との質問に対して、スミスは「ショウヘイはスプリットに別名がついたボタンを持っているんだ。肩の力を抜くための面白い名前でね」と明かした。

スミスは「でも僕たちだけの秘密にしておくよ」と詳細は明かさなかったが、米ファンからはTikTokに様々なコメントが寄せられた。

「オオタニが自分のスプリットをピッチコムでなんて呼んでいるのか知りたい」

「私の予想はデコイよ」

「たぶんタツマキかなにか」

Xでも「ショウヘイがピッチコムでスプリットに面白い名前をつけているってどういう意味？ それがなんであるか教えずにこの情報を話すなんて、それで私たちが普段通りの生活をできると思ってるわけ???? 私たちも仲間に入れてよ!!!!」「仲間に入れて 知らないわけにはいかない」「は?? 絶対知りたい！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）