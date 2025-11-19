『じゃあ、あんたが作ってみろよ』勝男、目を潤ませて鮎美の良さを語る「グッときた」「カッコよかった」と反響
夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の第7話が18日に放送。勝男（竹内）が目を潤ませて鮎美（夏帆）の良いところを語る場面に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話 場面カット
勝男と鮎美が、いまだそれぞれの両親に別れたことを言い出せずにいる中、一緒に参列する予定だった地元・大分の友人の結婚式が近づいていた。いざ、結婚式に向けて別々に大分へ帰省した勝男と鮎美だが、それぞれの家に帰ると、両親たちは二人に黙って両家の食事会の予定を組んでいた。
勝男と鮎美は、別れていることを言い出せないまま両家顔合わせを行うことに。勝男と鮎美は顔合わせのときに別れたことを言おう、と話し合った。顔合わせには、鮎美の姉のさより（菊池亜希子）も参加。鮎美の父親は顔合わせに遅れてやってきた。
さよりは、父は顔合わせを忘れて釣りに行ってたのだと明かし、父は「忘れちょったわけやないよ。時間間違っちょっただけやけん」と説明。鮎美の母は「ごめんなさい。こんなみっともないところお見せしちゃって。鮎美は悪くないんですよ」と言い、険悪なムードになってしまう。母が今日はたまたまこんな感じなのだと言うと、さよりは「いやいやいや、いっつもやん」と反応する。
母は「こんなことで勝男くんとの結婚がダメになったら鮎美…もう本当、どうしようもない子なんです。本当、どうしようもないんですよ」と口にする。勝男は「どうしようもなくないです。鮎美さんは僕なんかと結婚しなくてもちゃんと生きていける人です。誰かに選ばれなくても自分で立って自分で選べる人です」とキッパリ。「だって料理もすごいし、家事もやって仕事もやって、力も強いしね」と言い「どんなことがあっても自分の手でなんとかする、そんな鮎美さんだから、僕は好きになったんです」と瞳を潤ませて伝えるのだった。
勝男が目を潤ませながら鮎美の良いところを話す場面に、視聴者からは「カッコよかった」「あんなにおめめを真っ赤にしてあんなストレートな言葉言われたら…」「グッときた」「イケメンすぎて泣きそうになった」「ドラマ始まる時にはこんなに鮎美と勝男に復縁してほしいと思うことになるとは思わなかった」「あんな良い男他にいる？」などの反響が集まっている。
【写真】ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話 場面カット
勝男と鮎美が、いまだそれぞれの両親に別れたことを言い出せずにいる中、一緒に参列する予定だった地元・大分の友人の結婚式が近づいていた。いざ、結婚式に向けて別々に大分へ帰省した勝男と鮎美だが、それぞれの家に帰ると、両親たちは二人に黙って両家の食事会の予定を組んでいた。
さよりは、父は顔合わせを忘れて釣りに行ってたのだと明かし、父は「忘れちょったわけやないよ。時間間違っちょっただけやけん」と説明。鮎美の母は「ごめんなさい。こんなみっともないところお見せしちゃって。鮎美は悪くないんですよ」と言い、険悪なムードになってしまう。母が今日はたまたまこんな感じなのだと言うと、さよりは「いやいやいや、いっつもやん」と反応する。
母は「こんなことで勝男くんとの結婚がダメになったら鮎美…もう本当、どうしようもない子なんです。本当、どうしようもないんですよ」と口にする。勝男は「どうしようもなくないです。鮎美さんは僕なんかと結婚しなくてもちゃんと生きていける人です。誰かに選ばれなくても自分で立って自分で選べる人です」とキッパリ。「だって料理もすごいし、家事もやって仕事もやって、力も強いしね」と言い「どんなことがあっても自分の手でなんとかする、そんな鮎美さんだから、僕は好きになったんです」と瞳を潤ませて伝えるのだった。
勝男が目を潤ませながら鮎美の良いところを話す場面に、視聴者からは「カッコよかった」「あんなにおめめを真っ赤にしてあんなストレートな言葉言われたら…」「グッときた」「イケメンすぎて泣きそうになった」「ドラマ始まる時にはこんなに鮎美と勝男に復縁してほしいと思うことになるとは思わなかった」「あんな良い男他にいる？」などの反響が集まっている。