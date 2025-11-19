『ちょっとだけエスパー』“四季”宮崎あおいに異変 意味深ラストにネット驚き「心臓バクバク」「元旦那？？」（ネタバレあり）
大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話が18日に放送され、ラストで四季（宮崎あおい）の異変が描かれると、ネット上には「心臓バクバクが止まらん」「続き気になりすぎる!!」「元旦那？？」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】空を見上げる四季（宮崎あおい）
文太（大泉）のEカプセルを飲んでしまった四季にエスパーが発現。誕生祝いのケーキに刺さったロウソクを彼女が吹き消そうとしたその時、フッと吹いた息で文太は縁側まで吹っ飛ばされる。
後日「たこっぴ」では新たに生まれた“吹っ飛ばしエスパー・四季”を迎え入れ、たこ焼きパーティーでどんちゃん騒ぎ。文太、桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）と合わせて、“ちょっとだけ”の5人だから「ビットファイブ」と名付けながら記念撮影をする5人。しかし、いよいよ「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）に報告すべきではないかと不安を覚えはじめる。
そんな中、兆から緊急招集がかかる。“ある組織が受け渡しを行うアタッシェケースを奪って海中に沈める”という特別ミッションには、なんと人の命がかかっているらしい。更に文太は兆に居残りを命じられ、衝撃の“使命”を告げられる。
ついに迎えた決戦当日。文太たちの前に世界を救うミッションを邪魔する“敵”が姿を見せる…。
文太たちと“敵”の激しい攻防が描かれた第5話のラストでは、四季に異変が現れる。彼女がたびたび見ていた“ぶんちゃんが死ぬ悪夢”の文太の顔が、兆に見えるという意味深な描写が映し出されると、ネット上には「ちょっとラストシーンで心臓バクバクが止まらん」「続き気になりすぎる!!」「いやほんとラストの衝撃よ」「四季さんの夫は兆社長？？？」「元旦那？？？」などの投稿が相次いでいた。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
