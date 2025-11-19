今年５０回を迎える報知映画賞。受賞のインタビューや表彰式では、スターたちがスクリーンとは異なるさまざまな表情を見せてきた。映画賞を取材してきた歴代担当記者が、印象に残ったシーンを振り返る。

＊ ＊ ＊

◆大島優子「紙の月」 第３９回（２０１４年）助演女優賞

２０１０年代に人気絶頂を迎えた国民的アイドルグループ「ＡＫＢ４８」の絶対的エースだった大島優子（３７）が、演技派女優として輝きを見せたのが、「紙の月」（吉田大八監督）だった。銀行員役で決して出演シーンは多くなかったが、主演女優賞を受賞した宮沢りえ（５２）演じる同僚に更衣室で「（横領を）やっちゃいそうなんですよ」と語るシーンは強烈な印象を残した。

この年の６月にグループを卒業。女優に転身して、わずか半年での栄冠だった。表彰式にはＡＫＢ４８の総合プロデューサーで「育ての親」の秋元康氏（６７）がサプライズで登場。壇上で「おめでとう。よく頑張ったね」と祝福され、涙が込み上げた。２人は前日にも顔を合わせていたが、見事にサプライズ成功。大島は驚きと喜びが入り交じった表情で「恩返しができて、うれしい」と涙を拭った。

写真撮影のタイミングにも印象深い出来事があった。「永遠の０」（山崎貴監督）で主演男優賞を受賞した岡田准一（４４）から「出身が出身だけに、お互いおめでとうだね」と祝福されたのだ。岡田もアイドルグループ「Ｖ６」で活動しながら、俳優業に取り組む中で「アイドルという肩書があることで俳優として正当に評価されない」と葛藤を抱えていた。その思いを共有して受賞の喜びを分かち合った。

大島は「女優の仕事は生きざまがにじみ出る。人生の全てを懸けて芝居に打ち込みたい」とも語っていた。その後、１９年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「スカーレット」で共演した林遣都（３４）と２１年に結婚。２児の母となり、仕事と育児を両立させている。今後は人生経験を重ねたからこそ表現できる、味のある演技に期待したい。（有野 博幸）＝終わり＝

〇…大島のように、歌手として人気を博しながら報知映画賞を受賞したケースは、最近では第４８回新人賞のアイナ・ジ・エンド、第４６回新人賞のＦｕｋａｓｅ（ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ）が記憶に新しい。三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの登坂広臣、岩田剛典はともに新人賞を獲得。電気グルーヴのピエール瀧は３８回助演男優賞を受賞。歌手として絶頂期だった沢田研二が第４回の主演男優賞に輝いている。