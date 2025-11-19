¥·¥ã¥É¡¼¤Çµ±¤¡ÄÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡¡¿¹ÊÝJ¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï17Áª¼ê¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ººÄê¡×
¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼17Áª¼ê¤ò5ÃÊ³¬ººÄê¡Ä³ùÅÄÂçÃÏ¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬ºÇ¹âÅÀ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï11·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡ÊÆ±76°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»100»î¹çÌÜ¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Î°ìÀï¡£½Ð¾ì¤·¤¿17Áª¼ê¤ò5ÃÊ³¬É¾²Á¡ÊºÇ¹â¤¬5¤ÄÀ±¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ë¤ÇººÄê¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç¡Ë
¡ãGK¡ä
¢£ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ì3»î¹ç¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤Î¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤è¤ê¤â¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¡ãDF¡ä
¢£À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»ý¤ÁÌ£¤ò¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÈ¯´ø¡£3ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ä¥Ñ¥¹¤Ï¤ª¸«»ö¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤¯¡¢¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¤Û¤Ü»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤é¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Íê¤ì¤ë¥Ú¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï²ø²æ¤Ç¼Âà¤·¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î½ÐÈÖ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤è¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ãMF¡ä
¢£±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç³èÌö¤·¤¿MFº´Ìî³¤½®¤¬É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ê¢ª¸åÈ¾32Ê¬OUT¡Ë
¡¡µ×ÊÝ¤Î±¦¤«¤é¤Î¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥É¥Õ¥ê¡¼¤Ç¶»¥È¥é¥Ã¥×¤·¡¢º¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¸Ô²¼¤òÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ëÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¶¼é¤È¤â¤ËÀäÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¢£¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢ª¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àOUT¡Ë
¡¡±¦¥·¥ã¥É¡¼¤Îµ×ÊÝ¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÇÊø¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÌã¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¡£¾®Àî¤Ø¤Î¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾37Ê¬OUT¡Ë
¡¡º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£³ùÅÄ¤Î1ÅÀÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é·ù¤ÊÆ°¤¡£¸åÈ¾¤«¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤äÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾22Ê¬OUT¡Ë
¡¡¾®Àî¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿Ä¾Á°¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤«¤é¤Î¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¡ÖÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤È¡¢¤¢¤½¤³¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÏÌµÍý¡×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÉâ¤µå¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¢£ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾22Ê¬OUT¡Ë
¡¡Á°È¾¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ºÇÁ°Àþ¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¾®Àî¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤ò²ó¼ý¤·¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬ÏÈ³°¤Ë¡£¸åÈ¾¤Ï¤ä¤äÄäÂÚ¤·¤¿»þ´Ö¤â¤¢¤ê¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¢«¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àIN¡Ë
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤ÈÃæÂ¼¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢Ä®Ìî¤Î2ÅÀÌÜ¤ò±é½Ð¡£¤³¤Î¥Ñ¥¹¤ËÃæÂ¼¤â¡ÖÂåÉ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÈóÊÝ»ý¤ÎºÝ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Á°Àþ¤ÇÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¢«¸åÈ¾22Ê¬IN¡Ë
¡¡ÃæÂ¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµÍ¤á¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê2ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥·¥ã¥É¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤¬¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÆ°¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï²¡¤·¹þ¤ß¤Î¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¢£ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ê¢«¸åÈ¾22Ê¬IN¡Ë
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤³èÌö¡£º¸¥·¥ã¥É¡¼¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¢£Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢«¸åÈ¾32Ê¬IN¡Ë
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡á½Ð¾ì»þ´ÖÃ»¤¯ºÎÅÀ¤Ê¤·¡Ê¢«¸åÈ¾37Ê¬IN¡Ë
¡¡½éÁª½Ð¤Ê¤¬¤é2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¾åÅÄ¡¢Ä®Ìî¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÊÂ¤Ù¤¿3¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Á°Àþ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤½Ð¤·¤â¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãFW¡ä
¢£¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù¡Ê¢ª¸åÈ¾22Ê¬OUT¡Ë
¡¡¿û¸¶¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ë¥¢¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢Áê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤ÎÉÔ±¿¡£ÂÐ¿Í¤Ç¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¢¤Þ¤êÍí¤á¤º¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡á¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê¢«¸åÈ¾22Ê¬IN¡Ë
¡¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤ÆÂ¨¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¥¸Å¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÂ¼¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¸å¤Ï²ø²æ¤Ê¤¯ËÜÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë