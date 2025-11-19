◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル、ハンデ）＝１１月１８日、栗東トレセン

登録していたマイルＣＳを回避して、第６１回福島記念に目標を切り替えたエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）。この日は栗東でダートコースから坂路へ向かい、６３秒４―１５秒３。気持ちよさそうに走り、翌日の追い切りに備えた。

重賞は未勝利の身だが、トップハンデタイの５８・５キロを課せられた。だが、担当の山田助手は「斤量がちょっと厳しいですけど、実力を評価されているということですね」と前向き。今年も中山記念で鼻差の２着、大阪杯で４着とハイレベルな走りを続けていて、Ｇ３なら力上位は明らかだ。

前走の天皇賞・秋は１１着でも、着差は０秒６しかない。今回は新馬戦を勝って以来の福島でのレース。「現状は、右回りの方がいいと思います。ここまで頑張ってくれているし、タイトルが欲しいですね」と同助手。今回は日本での騎乗が３週目になるプーシャン騎手が手綱を執る。フランスの若き名手を背に、みちのくのファンに成長した姿を披露する。