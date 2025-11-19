「きゃはは！」

【画像】母校イベントに“お忍び”で訪れた愛子さま、佳子さまとの”双子コーデ”、高校時代の貴重なショットまで…愛子さまの軌跡を貴重写真をふりかえる

会話の合間に時おり、笑い声があがる。澄み切った秋空のもと、ご友人たちに囲まれ、その笑顔はひときわ輝いていた。

3連休の初日となった、11月1日午後。東京・豊島区の学習院大学キャンパスでは大学祭が開催され、にぎわいを見せていた。そんな中に、ご友人らしき5人の女性と談笑される天皇家の長女・愛子さま（23）のお姿があった。



園遊会での愛子さま ©時事通信社

チーズスティックで記念撮影

この4日前の10月28日に行われた秋の園遊会では、愛子さまの秋らしいボルドーの装いが話題になったばかり。

「この日は黒のタートルネックに、グレンチェック柄のジャンパースカートをあわせたシックな装いでした。ジャンパースカートの背中部分はリボンのレースアップになっており、愛子さまのお好きなフェミニンなテイストも取りいれているように見受けられました」（目撃した客）

昨春に同大の文学部日本語日本文学科を卒業後も、今年10月19日に天皇と学習院ミュージアムでの特別展を鑑賞されるなど、母校に親しんでこられた愛子さま。日頃、公務や日本赤十字社での勤務に励まれる愛子さまにとって、母校のキャンパスはリラックスできる場所なのだろう。

「大学祭では、ご友人たちと『カリカリチーズ棒』という看板を出していた出店の前で売り子に熱心に呼び止められ、紙コップに入った揚げたてのチーズスティックをご購入。ご友人たちと並ばれ、スマホで記念撮影された後、人混みから少し離れ、ご友人たちと輪になって会話を弾ませられました。

愛子さまはハンドバッグとは別に紙袋を提げておられ、中にはプレゼント用と思しき包装がなされた品物が何点か入っていました」（同前）

キャンパス内の散策を始めると、たびたびお知り合いから声をかけられたという。

学ラン男子と談笑される姿も…

「愛子さまが後輩らしき女性に『かわいいね』と話しかけ、女性が『髪切ったんです！』と嬉しそうに返す場面もあった。愛子さまは、応援団リーダー部に所属する学ラン姿の2人の男子学生とも、立ち止まって話し込んでおられました。愛子さまは柔和な笑顔を浮かべ、会話の途中で深々とお辞儀をなさっていました」（同前）

愛子さまは大学在学時から、交友関係が広かった。

「応援団のチアリーダー部にご友人がおられた関係で知り合ったのか、在学時からリーダー部の年下の男子学生とも仲良くしておられ、よくキャンパスで談笑されていました」（学習院大学関係者）

海外訪問でも輝く笑顔？

気の置けないご友人たちとの貴重なひとときを過ごされた愛子さま。11月は、新たな挑戦の季節でもある。

「11月17日から22日にかけて、日本との国交樹立70周年を迎えたラオスを訪問されるのです。愛子さまが海外を公式訪問されるのは初めてのこと。ラオスでは国家主席への表敬訪問や、副主席主催の晩さん会が予定されています。

大学卒業後、成年皇族としての活躍の場を増やされている愛子さまにとって、さらなるステップアップになるのは間違いありません」（宮内庁関係者）

海外訪問でも輝く笑顔を拝見したい。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）