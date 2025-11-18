株式会社オートバックスセブンは、スキー場検索サイト「SURF&SNOW」や高速道路各社などと連携し、冬のドライブを楽しむポイントラリー企画「日本全国スキー＆温泉ポイントラリー」を2025年11月14日より開催した。

同キャンペーンは、全国約3,000スポットを対象に、MOBILAアプリを通じてポイントを集め、抽選で豪華賞品が当たる仕組みである。今回からオートバックス全店も対象に加わり、安全点検の促進と地域活性化を図るキャンペーンとなっている。興味のある方は詳細をチェックして参加してみてはいかがだろうか。

地域応援！ドライブキャンペーン第2弾！全国3,000スポットを巡る「日本全国スキー＆温泉ポイントラリー」開催

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト、中日本エクシス株式会社、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社、全国道の駅連絡会、スキー場検索サイト「SURF&SNOW」と連携し、地域応援！ドライブキャンペーン第2弾「日本全国スキー＆温泉ポイントラリー」を、2025年11月14日（金）～2026年3月15日（日）の期間で開催いたします。

ここがポイント！

■スキー場・温泉地など全国3,000スポットで楽しめる冬のポイントラリー開催

■豪華賞品が当たるチャンスで冬のおでかけをもっと楽しく

■オートバックス全店を対象スポットに追加、おでかけ前の無料安全点検を推奨

「地域応援！ドライブキャンペーン」は、モビリティライフ情報サービスアプリ「MOBILA」のカーライフMAPを活用したポイントラリーです。安全で楽しいドライブを通じて観光振興と地域活性化を目指しています。

第2弾となる今回は、道の駅・サービスエリア・パーキングエリアに加え、スキー場や温泉地、全国のオートバックス店舗など約3,000スポットが対象です。また、クリスマスやバレンタインデーなど期間限定のボーナススポットやポイントが効率的に貯まるルーレット機能なども加え、より多くの皆様にお楽しみいただける内容となっています。

参加者は対象スポットを巡りポイントを貯めると、旅行券やギフトカード、タイヤなど豪華賞品が抽選で当たります。また、参加者全員を対象に、抽選で500名様にQUOカードPay1,000円分が当たる特典も用意しています。

さらに今回より、全国のオートバックス店舗が新たに対象スポットとして加わり、ポイント獲得の機会が広がるとともに、出発前の無料安全点検を推奨することで、より安全・安心な冬のドライブをサポートします。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名：「日本全国スキー＆温泉ポイントラリー」

■応募条件：MOBILAアプリのダウンロード、無料会員登録ならびにエントリー

■キャンペーン期間：2025年11月14日（金）～2026年3月15日（日）

■キャンペーンサイトURL：https://mobila-carlife.jp/campaign/drv2

■参加方法

1.MOBILAアプリをダウンロードし、無料会員登録

2.キャンペーン参加規約に同意

3.対象スポットを巡ってポイントを獲得

■賞品例

・JTBえらべるギフト（合計14万円分相当）…3名様

・MICHELINタイヤ（1台分）…1名様

・DUNLOPタイヤ（1台分）…1名様

・CELLSTARデジタルインナーミラー…1名様

・オートバックスグループギフトカード（10万円分）…3名様 など

詳細はキャンペーンサイトでご確認ください。

https://mobila-carlife.jp/campaign/drv2/

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン