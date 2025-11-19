お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん（40）が18日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。今の芸能界で一番モテている芸人を明かした。

今回は「芸人だけの喫煙所トークを定点観察」と題して放送され、MCのコロコロチキチキペッパーズ・ナダル、安田大サーカス・クロちゃんに加えて鬼越トマホーク・金ちゃんと良ちゃん、ライス・関町の3人がゲストで出演した。

様々な芸人ウラ話が飛び出す中、お笑いコンビ「レインボー」の話題となると金ちゃんは「今芸能界で一番モテるのが池田（直人）ですからね。本当に」と断言した。

これに良ちゃんも「本当にモテてるらしくて…ニューヨークの嶋佐（和也）と令和ロマンの（高比良）くるまとレインボーの池田で女の子のいる現場に行ったって話を、本当かどうかウソか知らないですけど聞いたんで、池田に“誰が一番モテたの?”って聞いたら“ハハハ。あんな雑魚と一緒にしないでください”って。誰が一番モテたんですかの答えも触れずに」と池田とのやりとりを振り返った。

この池田の返しにナダルは「嫌なやつやな」とチクリ。さらに「ウワサには聞いてますよ。コンパの時の池田、死ぬほどオモんないらしい。ガチやから。女の子にはモテるけど、オモロいかって言われたら…」と耳にしていることを伝えた。

そして、金ちゃんは「でも確かに、女の子を指名するようなお店あるじゃないですか。そこに前ちょろっと行ったのよ、芸人何人かで。普通は男側が指名するでしょ?池田の場合は女の子の逆指名で3人。店内がざわついて逆指名3人です」とキャバクラでのモテエピソードを明かした。