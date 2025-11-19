【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構は１８日（日本時間１９日）、ポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）について、同システムで獲得できる選手として全３０球団に公示した。

交渉期間は４５日間で、米東部時間１９日午前８時（同１９日午後１０時）に解禁となり、来年１月２日午後５時（同３日午前７時）までとなる。

今井は栃木・作新学院高３年時の２０１６年に夏の甲子園で優勝し、ドラフト１位で西武に１７年入団。２３年から３年連続で１０勝をマークし、今季は防御率１・９２だった。プロ９年間で通算１５９試合に登板し、５８勝４５敗、防御率３・１５、９０７奪三振を記録した。

大リーグ公式サイトは、「もう一人の日本のスター選手がメジャーに向かっている」との表現を使って今井を紹介。関心を示したり、チーム状況に合ったりする球団として、ジャイアンツ、メッツ、レッドソックスを挙げた。

今オフに同システムでの大リーグ移籍を目指す日本人選手ではこのほか、ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）の交渉が解禁されている。巨人の岡本和真内野手（２９）は申請手続きを済ませ、西武の高橋光成投手（２８）も球団から同システムによる移籍交渉を容認されている。