読売新聞の社会部記者として、長年スクープを報じてきた清武英利氏。その後、巨人軍の球団代表になるも、2011年に「読売のドン」こと渡邉恒雄氏の独裁を訴え、係争に。現在はノンフィクション作家として活動を続ける。

【画像】少年Aの両親による手記『「少年A」この子を生んで……』

そんな清武氏が、約50年にわたる波乱万丈の記者人生と現代の記者たちの奮闘を描く『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）を刊行した。

今回は本の中に登場する元週刊文春記者の森下香枝氏が、少年Aの両親を説得して独占手記をスクープするまでの場面を抜粋して紹介する。

夏服のままスカーフを巻いて神戸連続児童殺傷事件を取材

そして神戸連続児童殺傷事件が起きた。仙台の不倫騒ぎを担当させられていたものの、連続児童殺傷事件は、少年犯罪史上最も残忍な、理由不明の犯行である。神戸の警察関係者から「少年A」につながる核心情報をもらっていたこともあり、「ぜひ担当させてくれ」と声を上げた。

メディアによる暴風のような過熱取材が続いていた。だが、なぜ「少年A」が理由もなく次々と子供を殺傷したのか、彼はどのように育ったのか、家庭環境のどこに問題があり、その教育と殺人はどんなつながりがあるのか――両親の話を聞き、真実と分析を報じるのは、メディアの使命ともいえるテーマだった。しかし、彼女の声は上司に相手にされなかった。



少年Aからの犯行声明文 ©時事通信

編集長が交代したので、また「行かせてくれ」とにじり寄る。今度は「経費は出してやるが、お盆休みに自分で行ってきたらどうだ」と言われた。これは少し後のことだが、冬近くに同僚が激励に行くと、彼女は夏服のままスカーフを巻いて取材をしていた。

当時の編集幹部の記憶では、「彼女が自分で立候補したので、神戸に行かせると、不眠不休で1週間張り込み、『少年A』の両親の隠れ家を突き止めた」となっているが、実際はそうではないという。森下にも両親の避難先はわからなかったのである。

彼女がやったことは、両親の友人や弁護士にせっせと手紙を書き、それを渡して取次ぎを求め続けたことだ。

これは先輩から引き継がれている文春の伝統的手法で、なぜ面談をしたいのか、その事情を丹念に記した手紙を届けて接触を求めるのである。それも通り一遍の挨拶文ではなく、

「取材者の思いが伝わるように、書き出しから工夫した文章を書け」

と先輩たちから指導されていた。当たり前のようだが、スピードが求められる新聞、テレビ関係者はあまり手紙を書かない。これに対し、森下は現地を歩くたびに喫茶店や公園で時間をかけて手紙を書き、両親、弁護士、友人らの郵便受けに置いて帰った。

「でも、弁護士さんに決める権利はないじゃないですか」

そして、両親や弁護士宛ての手紙の中に、森下はこんな趣旨のことを書いた。彼女が言う。

「アメリカに男性を17人も殺したジェフリー・ダーマーという殺人鬼がいるんですね。彼は終身刑を言い渡された後、刑務所で撲殺されたんですが、彼のお父さんは被害者の親から訴えられていた。それに、せめてもの償いをしたいという気持ちもある。それで父親は殺人鬼である息子の生育歴などを綴って、その本の印税を被害者に寄付するという宣言をした。私はそれを弁護士たちに伝えました。『この少年Aの両親も、事件がなぜ起こったのか、ありのまま伝え、社会の不安や疑問に答えるべきです。被害者がたくさんいるのだから、その方々の疑問に答え、損害賠償など償いの一部にする。そんな方法しかないんじゃないですか。私に手記をやらせてもらえませんか』と伝えたんです」

だが、弁護士や友人は応じてくれない。「人前には絶対に出ないだろうから」と言う。とうとう弁護士に、「とにかく私の主張を両親に伝えてくれませんか」と談判して、言い合いになった。

「君、しつこいな」

「でも、弁護士さんに決める権利はないじゃないですか。両親にこそ決める権利があるんじゃないですか。だから取り次いでください」

ひどく𠮟られたが、後で聞くと、彼女が「弁護士さんに決める権利はないじゃないですか」と叫んだ一言は、弁護士の心に刺さったのだという。結局、弁護士は条件付きで両親に取り次いでくれた。

彼女が両親に会ったのは、Aが逮捕されてから五か月後のことである。

和歌山カレー事件の取材帰りに少年Aの両親のもとに

文春の担当デスクは、のちに「週刊文春」や「文藝春秋」の編集長となる木俣正剛である。木俣は森下から「精神科医によると、この種の少年犯罪に、親は気づかない。親の前では完全に『いい子』を演じきれる能力がある子もいるんです」と聞かされていた。両親の取材に同席した彼はダイヤモンド・オンラインにそのときの模様をこう書いている。

〈当時の報道では、母親の厳しい教育のせいで子どもがあんな事件を起こしたという批判が大半でした。しかし、私たちが見た親の姿は本当に普通の親でした。父親は会社の慰留も断って退職。退職金を賠償に充てようとしていました。まだ他に兄弟2人がいるのに、両親そろってコンビニで働き、なんとか養っている、そんな親子なのです。この親と家族を襲った、この凄惨な事件の背景こそ、雑誌が伝えるべきものだと痛切に思いました〉

しかし、これでも活字にはできなかった。

両親と弁護士の要求で、「両親の許可なく原稿にしない」という趣旨の誓約書を、週刊文春編集長が交わしていたからだ。

「少年A」の両親が手記を書き始めたのが、両親に面会してから約1年後の1998年12月である。森下はその年の7月に起きた和歌山カレー事件の取材班長のような立場にあり、その取材の帰りに、両親や弁護士のもとに立ち寄って、「そろそろどうでしょうか」とゆったりと促していた。

そして完成した手記が週刊文春に掲載されたのが翌99年3月。つまり、面会してからも手記を載せるのに、1年4か月を要したことになる。

事件関係者の凍り付いた心の壁を溶かし、扉を開かせる

手記の獲得は単純に特ダネと呼べるようなものではないが、それは凄惨な事件の謎を解くピースの一つになった。両親の手記は『「少年A」この子を生んで……父と母 悔恨の手記』として刊行され、2000年の「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」スクープ賞を受賞した。

「両親の手記を刊行するに当たって」という文章を書いたのは彼女だが、署名はない。一番最後のページに、構成者として、森下香枝の名前が1行だけ出てくる。

大きな事件が起きたとき、毎回、メディアによる過熱取材が問題になる。それを念頭に置いたうえで、事件関係者の凍り付いた心の壁を溶かし、扉を開かせる手立てはあるのだろうか。

森下の場合は、「コンパッション」という意識を持つように努めているという。コンパッションとは、相手の苦しみを深く感じ、軽くしてあげたいと思う感情や態度のことだ。

「それは、できるだけ相手を理解して、寄り添うという気持ちではないでしょうか。私は字も汚いし、下手な手紙ですが、相手の気持ちになって、心を包むような気持ちで一生懸命書いています」

（清武 英利／ノンフィクション出版）