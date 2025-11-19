timelesz猪俣周杜、暴投でかまいたち・山内が荒ぶる「風磨を呼んで来い！」 松島聡と“即帰宅”バトル参戦
8人組グループ・timeleszの松島聡と猪俣周杜が、19日放送のテレビ朝日系バラエティー『かまいガチ』（毎週水曜 後11：15）に出演する。特定のミッションを達成したらその場で、ガチで帰宅できる企画『達成したら即帰宅するねん』に参戦する。「プレッシャーに強い」と豪語する松島＆猪俣を相手に、濱家隆一、山内健司（かまいたち）＆岩井勇気（ハライチ）＆新山（さや香）がガチバトルを展開する。
【番組カット】爆笑する松島聡＆猪俣周杜
収録前、濱家と顔を合わせた松島は「前回、橋本と篠塚がお世話になりました」と以前出演した橋本将生と篠塚大輝に代わり丁重にお礼を述べつつ、「2人ともだいぶ体を張って、1週間くらい引きずってました」と報告。濱家も「めちゃくちゃ食べてたからね。timeleszのおかげで、TVerのバラエティ部門でも1位まで行くことができました。今回もお世話になるつもりです」と笑顔を見せ、心温まる交流を繰り広げる。
松島＆猪俣は登場から強気の姿勢で「自信はめちゃくちゃあります。イチ抜けですぐ帰る気でいます」「1時間いられるか、いられないか…かな」と挑発し、芸人陣を一気にヒートアップさせた。濱家が「クソガキが…なめられたもんですよ」と言い返し、周囲も続けて「クソガキが！」と応戦するが、当の2人は爆笑しながらかわし、松島は「篠塚が出る『Qさま!!』を見るために帰る」、猪俣は「冷蔵庫に賞味期限切れの食材があるから、食べなきゃいけない」と即帰宅への意欲をのぞかせた。
最初のミッション「コーンホール」では、10メートル先の穴に球を投げ入れれば即帰宅となるが、全員が苦戦し30分が経過。緊迫した空気の中、猪俣の球が濱家の足に当たる暴投が発生し、山内が「（菊池）風磨を呼んで来い！」と声を荒げるなど場が一時騒然となった。混乱の立ち上がりから始まったこの即帰宅バトルで、最初にミッションを達成し帰宅を勝ち取るのは誰なのか。そして最後まで残り、ギリ放送できるプチ暴露をする罰ゲームを受ける人物にも注目が集まる。
