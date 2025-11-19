セクシー女優・河北彩伽「迷い苦しみ痛み葛藤」 最新写真集に込めた思い「アートとして昇華していくさまがこの一冊に刻み込まれています」
セクシー女優でシンガーとしても活動する河北彩伽（26）が、18日に自身のインスタグラムを更新。20日リリースの最新写真集『soft noise』について、思いをつづった。
【写真】河北彩伽の最新写真集『soft noise』より
河北は、同写真集のカットと思われる写真とともに、「河北彩伽 最新写真集『soft noise』11月20日 講談社より発売になります」と告知。
続けて「今まで辿ってきた道」「そしてその世界とは異なる世界への希望」「迷い苦しみ痛み葛藤」「本当の自分」「見ていてほしい私」「揺るぎない光」とつづり、「"アートとして昇華していくさまがこの一冊に刻み込まれています"」と結んだ。
河北は、2018年に「河北彩花」名義でデビュー後、瞬く間にトップ女優に。19年に引退が報じられるも、21年に復帰し、日本はもちろん、“日本の至宝”としてアジア圏でも圧倒的な人気を確立。24年に現在の芸名へと改名し、さらに歌手としての活動をスタートさせた。来年2月には「萌名」名義で歌手デビューを予定するなど、表現者としての幅を広げ続けている。
