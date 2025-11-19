TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が19日、放送される。番組公式Xが告知動画を公開。「『この前こんなドッキリをかけられた』と聞いた数日後、全く同じ状況が降りかかったらだいぶ撮れ高意識した立ち回りしちゃう説」「免許持ってる？持ってない？ドボンゲーム」の2本を紹介した。

「この前こんなドッキリをかけられた−」には、今や「水ダウ」定番芸人として定着した、きしたかの高野正成（36）が登場。X（旧ツイッター）では「高野さんの芸人魂に感動しそう」「年末に『高野、今年の水ダウでかけられた説とドッキリ全部憶えてなければ春まで足枷外せない』とかやりそう」「またたかのがハメられとる」などと書き込まれていた。

高野はTBSラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時半）でパーソナリティーを務めている。

12日の放送回「サイレントクロちゃん」企画は、ネット上で「神回」と絶賛する声が相次いでいる。喉のポリープを手術して声を出せない安田大サーカスのクロちゃんと視覚障害のピン芸人濱田祐太郎とのやりとりが話題となっていた。