着映え間違いなし。ユニクロで買えるフランスブランド「COMPTOIR DES COTONNIERS」秋冬の注目アイテム
秋冬ファッションの楽しみといえば、新作アイテムとの出会い。ユニクロのショップインショップで展開されるCOMPTOIR DES COTONNIERS（コントワー・デ・コトニエ）から、今年も魅力的な秋冬アイテムが登場しました。
フランス発のカジュアルブランドであるコントワー・デ・コトニエは、天然素材の高品質さとシンプルながら洗練されたディティールが特徴。シーズンごとに取り入れやすいデザインでありながら、パリのエスプリを感じさせるおしゃれ感が魅力です。
全国のユニクロ18店舗とオンラインショップで手に入るこのブランドから、マイナビウーマン編集部が展示会で見つけた秋冬注目アイテムをたっぷりご紹介します。
■一枚でも決まる。大人の「トップス」名品
アイテムひとつで印象をガラッと変えるトップス。上質な素材やさりげないデザインをまとえばシンプルなコーデも一瞬で洗練されたものになります。今回は、この冬大人の女性におすすめの主役トップスをセレクトしました。
◇「カシミヤクルーネックセーター」16,900円
秋冬に欠かせないニットアイテムは、肩まわりの編み地の変化がデザインポイント。肉厚ながら軽やかで、ふんわりと優しい肌触りが心地よく、着心地は抜群です。
シンプルなクルーネックデザインなので、デニムやワイドパンツ、スカートまで幅広くコーディネート可能。休日のリラックスコーデや、通勤スタイルのレイヤードにもぴったりです。
◇「コットンブレンドフリルシャツ」7,990円
襟元のフリルがポイントの「コットンブレンドフリルシャツ」は、ベーシックながら華やかさも兼ね備えた1枚。
一枚で着ても、セーターやカーディガンの下に重ねても、フリルがちらりと見えて女性らしい印象に仕上がります。伸縮性のあるコットンブレンド素材で快適な着心地なので、オフィスでも活躍しそう。
秋冬はタートルネックやジャケットと重ねるレイヤードスタイルもおすすめです。
■脚も気分も整う。美シルエットがかなう「ボトム」アイテム
スタイルをきれいに見せてくれるボトムは大人コーデの強い味方です。シルエットの美しさはもちろん、動きやすさや素材にこだわれば、毎日の気分も上がること間違いなし。そこで、忙しい毎日を過ごす私たちに自信をくれるボトムアイテムを3つ紹介。
◇「ウールワイドパンツ」12,900円
軽やかで流れるような落ち感のあるウール100％素材を使用したパンツ。ウエストはゴム仕様で楽に履けるのに、上品なシルエットでこなれ感のある大人スタイルを演出してくれます。
カジュアルにもオフィスにも合わせやすく、靴やトップスの合わせ方次第で幅広い着こなしが楽しめますよ。
◇「ダブルフェイスミニスカート」7,990円
ダブルフェイスミニスカートは、肌触りがよく暖かい素材感で、寒い季節でも安心して着ることができます。同素材の「ダブルフェイスブルゾン」とセットアップで着れば、統一感のある上品な印象に。
ミニ丈ながら上質な素材ときれいなシルエットで、大人の女性でも取り入れやすく、パンプスやブーツとも相性抜群です。
◇「バレルレッグジーンズ」9,990円
程よいボリューム感のバレルレッグシルエットで、足元に抜け感を作りながらも大人女性が履きやすいデザイン。
コットン100％で肌触りも優しく、3色展開でどのカラーも程よい加工感があり、シンプルなトップスに合わせるだけでこなれた印象に。カジュアルからきれいめまで幅広く活躍します。
■羽織るだけでこなれる。大人が選ぶ上質な「アウター」
気温の変化が激しい今の季節だからこそ、頼れるアウターは押さえておきたいところ。軽さや温かさはもちろん、羽織るだけで今っぽく見える“こなれ感”は大人女子の最重要ポイントですよね。そこで、冬のおしゃれを格上げしてくれるアウターをピックアップしました。
◇「ダブルフェイスブルゾン」14,900円
「ダブルフェイスブルゾン」はショート丈でパンツスタイルにもスカートスタイルにも合わせやすく、脚長効果も期待できます。胸まわりと背中の凹凸ステッチがアクセントになり、シンプルながらも洗練された印象。
「ダブルフェイスミニスカート」と合わせれば、セットアップのコーディネートも楽しめます。
◇「ダブルフェイスジャケット」16,900円
軽くて暖かく、肌触りも心地よい「ダブルフェイスジャケット」は、秋冬のデイリーコーデの強い味方。気になるヒップを隠してくれるミドル丈なのもうれしいポイント◎
パンツにもスカートにも合わせやすい万能デザインで、出勤の日はもちろん、休日のおでかけやちょっとした旅行スタイルにもおすすめです。
■紹介アイテムを動画で見る
紹介したアイテムを取り入れたコーディネートを動画で紹介！ ぜひ合わせてチェックしてみてください。
■上品で着映えする秋冬スタイルを楽しんでみて
今回の秋冬コレクションは、上質な素材感とうフランス発ブランドならではの洗練されたディティールが光るアイテムばかり。トップスからボトム、アウターまで揃うので、着回しやすく日常のコーディネートにもすぐに取り入れられます。
また、コントワー・デ・コトニエはユニクロのショップインショップ限定ならではの特別感もあり、シンプルながらも上品で着映えする秋冬スタイルを楽しめるのも魅力。デイリーからオフィス、週末のお出かけまで、幅広いシーンで活躍する一押しアイテムをぜひチェックしてみてくださいね。
（マイナビウーマン編集部）