ヤクルト・池山隆寛監督は「開幕4番」に誰を起用するのか　“一振り”で流れを変える期待の若手に言及【独占インタビュー（1）】

ヤクルトの池山隆寛新監督が独占インタビューに応じてくれた。1回目は、チーム再建を任される中、4番に求める条件、期待の若手選手について言及した。

「60（歳）という節目で戻れたのは意味がある。それだけヤクルトのことを託されたのだと思う」

今年の12月で還暦を迎える新指揮官は、2002年の引退試合で神宮球場のファンに再会を約束。1軍の監督として戻ってこられた喜びを口にした。



チームは生まれ変わる。4番を担ってきた村上宗隆がポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指し「新しい4番をつくらないといけない。サードも抜けるという状況で、いまシミュレーションが頭の中で動いている」と明かす。今後「開幕4番」を誰に託すのか、見極めていく構えだ。



池山監督自身も97年に開幕4番を務めた。前年はアキレス腱痛の影響で不本意なシーズンを過ごしたにもかかわらず、4番に起用され「1年間働けなかったのに、いろんな意味があって『4番』に入れてくれたのかなと思う」と、当時の指揮官だった野村克也監督への思いを巡らせていた。

「エースと4番というのはチームの柱だと思っている」と口にし、4番を張る選手の条件は「責任感の強い、また、チームの顔としてスワローズを背負って立ってくれる選手」と言い切った。

松山秋季キャンプでは、将来のスワローズを担う選手が汗を流した。池山監督は同キャンプについて「個々の選手が来季への課題を一人ひとり落とし込んでいる。それに向けてのレベルアップ」と位置づけ、「選手たちの自覚や気持ちは練習風景から見える」と、手応えを口にした。