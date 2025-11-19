史上初の日本代表100試合指揮に選手たちがサプライズ。花束と記念ユニホームを贈られた森保一監督は感謝「非常に嬉しい気持ちで終えることができた」

史上初の日本代表100試合指揮に選手たちがサプライズ。花束と記念ユニホームを贈られた森保一監督は感謝「非常に嬉しい気持ちで終えることができた」