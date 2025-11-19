à¥Ó¥¸¥Û´¶á¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë...¡ª¡¡Ä«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ì¤Ë3.6Ëü¿Í¶½Ê³¡Ö²¶¤³¤ì¹¥¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Î¹¾ðÂçÇúÈ¯£÷¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë´¶¤¬¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û307.1Ëü²óÉ½¼¨¤Îà¥Ó¥¸¥Û¤Î¥¢¥ìá¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î4Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îseaside(¡÷seaside_amie)¤µ¤ó¤¬
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Îµû¤ÎÀÚ¤ê¿È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Û¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼´¶¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¤ª»®¤Ë¾è¤Ã¤¿¡¢ÂçÎÌ¤Î¾Æ¤µû¡£
À°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤À¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÎÀÚ¤ê¿È¤¿¤Á¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
3.6Ëü¿Í¤¬Âç¶¦´¶
Åê¹Æ¼Ô¤Îseaside¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¤Ä¤Ö¤ä¤¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¥Ó¥¸¥Û´¶¤¬¶¯¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê²¿µ¤¤Ê¤¤seaside¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê18ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥ºÀÚ¤ê¿È¹¥¤¡£
¿ôÀÚ¤ì¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤ë¡£
¤·¤«¤â°Õ³°¤ÈÈþÌ£¤·¤¤»þ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂô»³¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¿©¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê
¤à¤·¤í²¶¤³¤ì¹¥¤¡×
¡Ö½ÐÄ¥¤Î¤È¤¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿
ÆóÀÚ¤ì¤º¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤À¤È¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»ª¤Ë¤·¤Æ¤ÏºÙ¤¤¤Î¤Ë»é¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤Æ´¶¿´¤¹¤ë¡×
¡Ö¤³¤ìÂç¹¥¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹Î¹¾ðÂçÇúÈ¯£÷¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢seaside¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¾Ð¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤Î¾®¤µ¤Êµû¤¿¤Á¡£½ÐÄ¥Â²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂèÆó¤Î¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£(¥é¥¤¥¿¡¼:Met)