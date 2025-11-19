「おかわり」を頼む夫、ついに指摘→夫が放った“信じられない一言”に、もう無理かも【ママリ】

「私だって食べてるのに…」食事中の要求に困惑

グチです。

うちの夫はよく食事中に、「おかわり持ってきて」と私に頼むのですが、私はそれがとても嫌で…私だって食べてる最中だし娘の食事の世話だって全部私がやってるし、なんで私のやっているいろんなことを中断させてまで自分の飯を持って来させたいんだろうと不思議に思います。

それでケンカもしました。夫は「おれはそっちの奨学金だって返してやってるし毎日働いて金稼いでるけど、それを嫌だと思ったことはない。同じ話でしょ？なんで飯を持ってくるくらいのことを嫌がる？」的な返しをします。

12月に入ってからケンカしてないなーと思っていたらこれで、クリスマス目前にしてテンション下がりました…起きててもしかたないので先に寝てた娘と一緒に私も寝ます… 出典：

qa.mamari.jp

夫の何気ない一言が引き金となって、夫婦関係に亀裂が入ることは少なくありません。食事中、日常の中で起こった出来事をきっかけに、夫婦それぞれの価値観の違いが浮き彫りになったママからの相談と、他のママから寄せられた解決策をご紹介します。

食事中に夫からおかわりを求められることに違和感を抱くママ。自分も食事中であり、子どものお世話もしているという状況で、なぜ自分だけが夫のお世話をしなければならないのかという疑問を抱いています、



この些細に見える出来事が、夫婦間の大きな議論に発展することになりました。

ママから寄せられた回答

エピソードに対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

「俺は稼いでる」発言にげんなり

私もおかわりどうこうより、俺は稼いでるんだからのくだりが嫌です😭

いや、そうなんですよ？感謝してますよ？だけど、それを口に出して言う器の小ささにげんなりします😭💦人の旦那様にすみません💦💦

だって、そんなこと言い出したらお互いにキリがないでしょう？あれをやってあげてる、これやってあげてるバトルになって、一緒に生活するのに、全然楽しくないし、嬉しくない。

あなたがいるから生活ができるし、私がいるから生活ができるってお互いに思い合える関係がいいですよね。

もし主人が俺が稼いでるんだからなんて言い出したら…とことん話し合います！！ 出典：

qa.mamari.jp

夫の「毎日働いて金を稼いでる」という発言に対し、多くのママが強い反感を抱きました。家事や育児も立派な仕事であり、お金を盾にした発言は夫婦関係を悪化させる要因になるという意見がたくさん寄せられました。

先回りして対応する賢い方法

私、それが嫌で炊いた米を全部どんぶりにうつしてしゃもじと一緒に食卓に置いておきます(・・;)

鬱陶しいですよね～ 出典：

qa.mamari.jp

おかわりを頼まれることを避けるために、最初から自由に取れるよう工夫している声もありました。また、「おかわりいる？」と先回りして声をかけることで、夫婦円満を保っているママもいるようです。

夫婦の役割分担に疑問

えっ！？なんか冷たいですね。。

私だったら炊飯器の隣に旦那を座らせます笑

それが嫌だったら離乳食の介助変われって言います😂 出典：

qa.mamari.jp

家事の分担や夫婦の役割について、より対等な関係を求める声も多く寄せられました。「自分のことは自分でやってほしい」という意見や、おかわりを求められたら代わりに子どもの面倒を見てもらうという提案もありました。

夫婦関係を円滑にするには話し合いが重要

日々のささやかな出来事が夫婦の価値観の違いを映し出しますね。お互いを思いやり、対等なパートナーとして尊重し合うことが、円満な夫婦関係にとって大切です。お金をを理由に相手を低く見るような言葉は言われて良い気持ちはしません。家事や育児の大切さを夫にも理解してほしいですね。



問題が起きたときには感情的にならず、落ち着いて話し合う場を持つことで、より前向きな解決策を見い出せそうです。

記事作成: morina

（配信元: ママリ）