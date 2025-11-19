遅刻、脱走、サボりは当たり前…「最悪の学年」すら変容させる国語「指名なし討論」の授業が持つすごい力

授業びらきから数えて4回目の授業も、残り時間わずかになってきました。正解が出ても、さらに重ねて問いを出す先生。それに応じて考え続け、活発に意見する生徒たち。ごく初歩的ながら大盛り上がりとなった討議のもようを、長谷川氏の著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』より抜粋・編集してお届けします。

正解のさらに先を目指して

長谷川：「でも、五音なのに、『歩く人』五音なのに、Ｂがついている人もいるわけだ。これが次の追究点だ。なぜＢなんだ？ ＡとＢの違いは何だ」

石山：「はい！『あるく人』をひらがなにすれば五文字」

長谷川：「うん。文字数は関係がないんだ。『あるく人』は五音なんだ。音の数なんだ、リズムというのは。ＡとＢの違いは何だ。これについては大学生レベルだな。職員室の先生方に授業してもわからない人がいると思うな。それくらい難しい。だから近くの人と、知恵をいっぱい出し合いなさい」

（あちこちで話し合いが始まる）

長谷川：「では、ヒントを出そうか。（はい）一つだけな。三連だけ見ていたらわかりません。一連二連三連を見ないとわかりません」

大高：「やっていることと、見ていること？ やっていることと、うーん」

長谷川：「すっごくいい。90点。あと10点。やっていることがキーワードです。それを誰が聴いてもわかりやすいように説明する」

菊池：「『タンスを動かす』とか『なべをにこむ』はこれからやろうとしているようなことで、読んだやつはもうもともとやってある」

長谷川：「これから動かす、ということだな。なるほど、なるほど！ すごく良い意見だ。Ａとつけなさい」

泉田：「えーっと、自分と相手？」

長谷川：「自分と相手ね。92点！ はい」

石山：「一連二連三連の最後が、一連が『いねむりだ』で、二連は『らっぱふく』で、これからやろうとしていることが入るから、次の三連も、これからやろうとしていることを書けばいい点なんじゃないかなと」

長谷川：「すっごく良い意見。Ａとつけなさい。93点」

高城：「はい。『あるく人』は、第三者から見ている」

長谷川：「第三者から見ている」

「討論」のレベルを上げるために

高城：「歩く人を、見ている。『いねむりだ』と『らっぱふく』は、自分がやっていること」

（間髪入れず、かぶせるように）

長谷川：「自分て誰？ 高城君か？」

高城：「『らっぱふく』は、（てがよんほんと複数名が言う）『てがよんほん』がやっている」

長谷川：「これ（『てがよんほん』を指して）が主語で、これ（『らっぱふく』）が述語ということだね」（生徒がうなずく）

長谷川：「ではこれ、『いねむりだ』は誰がやっている？」（「う」が！）

長谷川：「『う』が『いねむりだ』（あーっ！）、『て』が『らっぱふく』、『こ』どもが、やっていることを書けばよい。子供が『あるく人』だと、別の人になってしまう」（ああ！ 確かに確かに！）『こと職人』て、なんでやねん（大笑い）子供が『ことよんだい』って、どこに行ったんだこどもは！ 子供がやっていることは、全部、Ａになったのです！（ああ！ そうだったのか！）授業を、終わります」

討論としては初歩の初歩である。

発表が途切れ、間があいたこともあった。しかし生徒たちは指名なしで発言し、最後は笑いで終わることができた。ここからさらに生徒たちを変容させ、より白熱した「討論」へと発展させていく。

「討論」は高段の芸であり、誰にでもできるわけではない。だが、不可能ではない。高き峰を目指し生徒たちと挑み続ける。それが私の実践である。

知的でおもしろい授業が子どもを変容させる

私は複数の、いわゆる「荒れた」学校で勤務した経験がある。

悪い噂しか出てこない学年、学級を担任したことも、一度や二度ではない。

ある年の５月の家庭訪問では、保護者たちから口々にこんな話を聞いた。

「最悪の学年」と言われて久しい。

毎日が深刻なトラブルの連続であった。

小学校の卒業式では祝いの言葉ひとつかけられなかった。

これらを私は「レッテル」と表現する。

無論、子ども達自身にも責任がある。

たとえばこの学年は準備登校の校内清掃でも脱走が8名、サボりが20名出た。

翌日の始業式では、朝の会の遅刻者が学年で8名。着席時間は決まっていたが、守ったのは学級26名中わずか2名。まさに「マイナス2万点」といっていいスタートから始まった。

だが、レッテルを貼っていいわけがない。小学校時代から「責められ続けた」生徒達である。歯がゆく、もどかしい思いを山ほど抱えてきたに違いない。

子ども達に倍する責任が、彼らに関わった大人全員にある。特に学校の教師にある。教育のプロフェッショナルなのだから。それぞれの立場で改善の努力を重ねた方も多かったと思う。

しかし、改善は容易ではない。保護者にできるのは我が子への教育だ。だが、生徒集団は複雑に絡み合っている。個へのアプローチのみでは、成長の実現はきわめて困難なのである。集団を統率し、集団力学を用いて伸ばすことは教師にしかできない。

謂れなきレッテルは剥がす。

成長の事実をもって打破する。

では、どうやって子どもたちを成長させるか。

まずは授業である。知的でおもしろく、子どもが熱中する授業である。

討論ほど知的でおもしろいものはない。そんな授業を生徒は求めている。熱中できる授業は風のように終わるが、子どもたちに強烈な印象を残し、彼らを変容させる。ある年の２月、生徒が綴った日記と私のコメントを最後に引いて筆を擱く。

【生徒の日記】

スゴイと思ったことがあります。それは、国語の授業の早さです。早さというのは、始まってから終わるまでの時間です。２時間目が終わった時、３時間やった感じがして「だりい〜」と感じていました。苦手な授業や興味が出ない授業ほど長く感じます。

ぼくは、国語はあまり得意ではないけど、いつの間にか授業が終わっていてスゴイと思いました。

【長谷川コメント】

集中しているから、時の経過に気づかなかったのです。

それだけ集中できた自分をまずは認め、褒めましょう。

私にとって、授業は真剣勝負の場です。毎時間毎時間、覚悟を決めて臨んでいます。

飽きさせたくない。諦めさせたくない。

知的興奮を味わわせたい。小さな成功体験を積ませて自信を育みたい。

全員を巻き込んで集中させる授業を実現するために、十数年毎日修行を積んできて、未だ道のり半ばです。

日暮れて、道はなお遠し。それでもプロセスを楽しみながら前進します。

最後の最後まで、磨き合いましょう。

