高市総理も後押しする「新冷戦相場」で注目の「銘柄の名前」…相場の根底にある世界観と歴史観

日経平均5万円、何が相場を押し上げたのか

年末が近くなるにつれ、年始に行われた様々な予想があたったのか、どうだったのか、検証が始まる。経済について言えば、目まぐるしく情勢は変わったが、経済の体温を示すとされる日経平均は高市内閣の誕生も大きな触媒となって、上げ下げはあっても5万円の大台を固めつつある。これは、年始の予想が集中した4万5千円を大きく越え、予想外の大台と形容すべき水準だろう。

いや、率直に言えば4月に発動されたトランプ関税の衝撃で逆に30,792円の安値を付けた段階では、年始の4万5千円予想ですら悪い冗談だったかのように遥か遠くに霞み、その当時は多くの投資家が楽しい夢から覚めた朝に厳しい現実を突きつけられたような思いに駆られていた筈だ。

それが穏健派であるベッセント長官が政権内部で存在感を増し、彼が主導するカタチで或る程度モデレートな範囲で中国を除く各国との関税交渉がまとまったことで、相場は落ち着きを取り戻し、更に「新しい冷戦という構造」それ自体はどうやら不変であることが明確化するにつけ、相場は勢いを取り戻していた。

もちろん、それは冷戦であって熱くしてはいけない、だからその微妙な一線を越えない舵取りも求められる。米中交渉がぎりぎりの線で落ち着きそうであれば、相場は反応するのはそうした文脈になる。

ただ、もはや赤い中国が民主化し、自由主義が世界を覆うという20世紀後半、夢見られてきた未来は過去の幻想として美しい物語として胸にしまい、どう彼らと対峙するかを考える時代なのだ。

そしてまさにその冷徹な認識に立つ高市氏が総裁選に勝利し、後で考えればやはり歴史とはそうしたものだ、と改めて感じるのだろう公明党の連立離脱、政治思想が高市氏と近い維新との連立政権の誕生という流れのなか、日経平均は最高値52,363円を付けてみせた。

「新冷戦相場」で中心となる銘柄の名前

筆者は以前、日本製鉄に関する記事で、この相場の底流を流れるものは「新しい冷戦」という世界観・歴史観であり、この相場は言わば「新冷戦相場」なのだ、と書いた。

（関連記事：トランプ政権で再始動…日本製鉄のUSスチール買収は「新しい日米関係」を占う試金石になる）

筆者の近くにいる友人は、短絡的にその言葉から三菱重工業が相場の中心と捉え、防衛産業だけで4万円、5万円と日経平均があがる筈がない、と筆者の相場観を揶揄したものだが、もちろんその後の相場が雄弁に語っているように防衛産業は相場の一方の主役として日経平均5万円の大台を支えてみせた。

しかし、筆者が本当に伝えたかったのは、「新しい冷戦」という世界が我が国に求めるもの、それは端的にそれまで中国が果たしてきた（そしてそれ以前には日本が果たしてきた）製造大国としての役割であり、自由主義陣営のなかでその役割を果たしていく、そのなかで銘柄選択が行われるだろう、という見通しだった。

高市政権がなぜ株価を押し上げるのか、は、簡単で、相場の底流を流れ始めたそうした世界観・歴史観はそのままこの政権の世界観・歴史観に繋がるからであり、その政策もまた市場の求める方向を強化する政策と期待されているからだ。

日本製鉄はそうした世界観・歴史観のなかで我が国が最優先すべき日米同盟強化のまさに中心に位置し、その役割を果たすべき企業であり、少なくともこのおそらくは息の長い相場の中心銘柄の一つになっていくと思われる。

また、いまや高度な軍事産業でもあり地政学的な意味でも焦点となる半導体関連の銘柄、AIにかかる銘柄、レアアースや海洋資源開発にかかる銘柄、核融合にかかる銘柄なども関連銘柄といえるだろう。

後編記事〈トヨタの新たな「勝ち筋」にはテスラもBYDも追いつけない…決算でわかった「進化するビジネスモデル」〉では、日米同盟の在り方を考える上で、つまりはこの相場を考えるうえで欠かせないもう一つの銘柄、トヨタ自動車について、直近の決算説明会も踏まえて述べていこう。

【後編を読む】トヨタの新たな「勝ち筋」にはテスラもBYDも追いつけない…決算でわかった「進化するビジネスモデル」