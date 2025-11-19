「平成の大合併」で大分県日田市となった旧日田郡部から元気な地域づくりを考える「日田大山から発信する九州の未来フォーラム」が24日、日田市大山町の市大山文化センターで開かれる。識者による「九州の宝づくり」への提案や、市内5高校の生徒によるパネルディスカッションなどがある。

旧日田郡の大山町、天瀬町、前津江村、中津江村、上津江村は、2005年に日田市と合併。市によると、2町3村の合併前に比べ人口は45・1％減り、高齢化率は53・5％に達する（いずれも3月末時点）。この現状を打破しようと、旧郡部の有志でつくる実行委員会（委員長・井上伸史津江漁協代表理事）が、九州国際学生支援協会とともに初めて企画した。

第1部では、立命館アジア太平洋大（APU）のメイルマノフ・セリック副学長が「九州の『地域の宝づくり』への提案」と題して基調講演。高校生が参加するパネルディスカッションのテーマは「鄙（ひな）が育む若者の未来」。国際人材育成に取り組むSPRINK（福岡市）の元美和・最高経営責任者（CEO）をコーディネーターに、生徒たちが日田市や自身の将来などについて議論を交わす。

第2部では「九州の地方創生の未来」をテーマにしたシンポジウムなどを催す。

定員は約250人で、会費は千円（学生・高校生は無料）。問い合わせは、実行委事務局の緒方英雄さん＝090（4346）4102。（床波昌雄）