建材大手YKKAP（東京）は、熊本県八代市新港町の九州製造所が操業50周年を迎えたことを記念し、今月7日に現地で式典を開いた。魚津彰社長は、熊本地震や豪雨による建屋や生産設備への被害など幾多の困難を振り返り、「九州製造所が地元に根付くことができたのは技術の挑戦と、地域づくりを大切に日々の事業活動を行っていただいたおかげ」と感謝を述べた。

九州製造所は、1975年2月に操業を開始。約900人の従業員が勤務し、住宅やビル用のアルミ窓・アルミ樹脂複合窓、門扉やフェンスなどの商品を全国に供給している。

式典では、安全と持続的成長を願ってキンモクセイを記念植樹。約260人が出席した社員集会で村上肇・常務執行役員九州製造所長は「九州製造所の強みは人、チームワーク、モノづくりへの情熱。新しい技術を導入し、激しく変わる市場と環境に対応できる製造所を皆さんと一緒につくりたい」と抱負を語った。

8日には従業員と家族、地域住民の地域交流イベントを製造所内で開催。地元の中嶋町獅子舞保存会が八代妙見祭の出し物の一つ、獅子舞を披露。八代市公認キャラクター「ちくワン」と県PRキャラクター「くまモン」、若手社員らが「次世代の桜」を植樹した。（古川剛光）