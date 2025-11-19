子どもたちに美術を楽しんでもらおうと、長崎県雲仙市・小浜温泉街の団体が主催するワークショップが1996年の開始から30年を迎えた。今年は15日に同市小浜町の小浜体育館であり、現代美術家の井川惺亮（せいりょう）・長崎大名誉教授（81）の指導の下、市内の児童45人が旅館から提供されたシーツ6枚にアクリル絵の具で自由に絵を描いた。

ワークショップの名称は、アートをしようと呼びかける「小浜温泉でアートすうで」。温泉街の旅館や商店、公園を四季の花で彩る活動を続ける地元団体が、子どもたちの心にも花を咲かそうと続けている。花の提供先から受け取る苗の代金の一部を活動資金に充てているという。

子どもたちが描いたのは、名物の小浜ちゃんぽんをはじめ、郷土小浜の魅力と感じる足湯や雲仙岳、橘湾に沈む夕日など。参加した一人は「色がかぶらないように塗るのが難しかった」と話した。

井川さんは「物の形を上手になぞるのではなく、初めて世界を見た赤ん坊が心から発するような感動の表出が子どもの絵の良さ。まだこの年代にはそれがある」と語った。完成後、これまではホテルや旅館の中に飾っていた作品を、温泉街から見えるようにするよう呼びかけた。

井川研究室出身者らでつくるグループ「RING ART」のメンバーも制作を手伝った。（本山友彦）