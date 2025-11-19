¡Îº´²ì¸©¡Ï22¿Í¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¡¡Ä»À´»ÔµÄÁª
¡¡16ÆüÅê³«É¼¤Îº´²ì¸©Ä»À´»ÔµÄÁª¤ÎÅöÁª¾Ú½ñ¼øÍ¿¼°¤¬18Æü¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·µÄ°÷22¿Í¤¬ÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë»ÔÀ¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï30Æü¤«¤é4Ç¯´Ö¡£
¡¡»ÔµÄÁª¤Ï26¿Í¤ÇÁè¤¤¡¢¸½¿¦15¿Í¡¢¿·¿Í7¿Í¤¬ÅöÁª¡£¤¦¤Á½÷À¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î7¿Í¤Ç¡¢Äê¿ô¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤¿¡£»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¿û¸¶ÀµÈþ°Ñ°÷¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ÎÉéÂ÷¤Ë±þ¤¨¡¢»Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÀÉ¼½ç¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤ÆÀÉ¼¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î½Å¾¾Ãé»á¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖÅÞ¤òµó¤²¤Æ¾å°ÌÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÅÞ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ìµ½êÂ°¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¾åÂ¼Åµ»Ò»á¡Ê61¡Ë¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÍîÁª¤ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£½÷ÀµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ»ÔÀ¯¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë