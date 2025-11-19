JR九州の各駅長がお薦めする麺料理のナンバーワンを決める「2025駅長対抗『ご当地麺』総選挙」の決勝に、鳥栖駅の「かしわメンV3」（中央軒）と新鳥栖駅の「鶏白湯うどん」（笑顔が見たいから）が佐賀県代表として出場する。決戦イベントは23日に北九州市の門司港駅前広場で行われ、来場者の投票により優勝が決まる。両陣営とも“九州ナンバーワン”を目指して意気込んでいる。

昨年の「ご当地丼総選挙」に続くイベントで、今回の総選挙には九州7県の59駅がエントリー。9月1日〜10月13日に行われたネット投票を経て、13のご当地麺が予選を勝ち抜いた。

期間中、鳥栖駅の久冨勝之駅長は、駅構内の電光掲示板に投票を呼びかけるメッセージを表示。新鳥栖駅の角谷隆次駅長は、自身が出演する鶏白湯うどんの紹介動画や、チョコレート菓子「ビックリマンチョコ」のおまけを思わせる特製シールを使ってPRした。

決勝に進んだ「かしわメンV3」（800円）は、名物かしわうどんのスープに自家製中華麺を合わせ、焼麦（シャオマイ）（シューマイ）、みつせ鶏、有明のり、ゆで卵をトッピングした。提供する中央軒は新鳥栖駅にも店舗を構えているが、総選挙の特別メニューとして鳥栖駅限定で販売している。

「鶏白湯うどん」（850円）は、鶏の超濃厚スープと“ツルモチ”食感の自家製麺に、甘辛い牛肉や干しエビ、特製七味などを盛り付けた一杯だ。提供する「笑顔が見たいから」は人気ラーメン店「夢を語れ」の系列店で、鳥栖市養父町に路面店を構えている。

両陣営は10月31日、鳥栖市役所を訪れ、向門慶人市長に決勝進出を報告。鳥栖駅の久冨駅長は、中央軒が昨年の「ご当地丼総選挙」決勝で敗れたことに触れ、「良い結果を残してリベンジを果たしたい」と強調。中央軒の児玉隆二社長は「食べたことのない、想像できない味の麺を提供しており、出るからには優勝したい」と決意を語った。

対する新鳥栖駅の角谷駅長は「当日は『笑顔』になれるよう頑張りたい」と話し、「笑顔が見たいから」を経営する西岡津世志社長は「鳥栖の知名度を上げるためにも本気で頑張る」と力強く宣言した。向門市長は「ぜひとも優勝を勝ち取ってほしい」と激励した。（前田絵）