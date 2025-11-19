高市早苗首相の国会答弁をきっかけに、日中両政府の対立と緊張が急激に高まっている。これ以上エスカレートさせてはならない。早期に沈静化を図るべきだ。

高市氏は国会で台湾有事について問われ、集団的自衛権の行使を認める「存立危機事態」になり得ると述べた。事態の具体的説明を避けた歴代首相の答弁から、大きく踏み出した発言だ。

中国にとって台湾問題は、絶対に譲歩できない「核心的利益の核心」である。高市氏の発言は、日本が武力行使に踏み切る可能性を示唆したと捉え、猛反発している。

高市氏と習近平国家主席は10月末に初の首脳会談を行い、戦略的互恵関係を確認したばかりだ。

それから日の浅いうちに飛び出した発言だけに、習指導部はメンツをつぶされたと受け止め、日本政府に発言撤回を強く求めている。

対立は過熱する一方だ。中国外務省は国民に向け、日本訪問を当面控えるよう注意喚起した。中国の学生らには、日本留学を慎重に検討するよう勧告している。

いずれも日本の治安悪化を理由にしているが、根拠を示していない。訪日客の減少による経済的打撃を意図した威圧行為とみていい。

民間交流に及ぼす弊害は大きい。早くも訪日旅行のキャンセル、ビジネス交流の延期が表面化している。この問題に関係のない国民を使い、日本に脅しをかける中国の対応は明らかに行き過ぎだ。

高市氏の発言は慎重さを欠いた。集団的自衛権の行使に関わる地名や想定に言及すべきではなかった。中国側に攻撃材料を与えたことは軽率のそしりを免れない。

高市氏は発言の真意を丁寧に説明するほかない。外交の指導力が問われる場面だ。

双方とも最大限の自制を保ち、事態収拾へ動いてもらいたい。中国の駐大阪総領事が交流サイト（SNS）に「汚い首は斬ってやる」と投稿したのは論外だ。

国家間の問題は対話の継続によって解決する以外に道はない。あらゆるレベルで糸口を探る必要がある。

22日から南アフリカで20カ国・地域（G20）首脳会議が始まり、高市氏と中国の李強首相が出席する。

中国外務省は、両者が会談する予定はないと発表した。短時間でも直接言葉を交わす機会ができるよう双方の努力を求めたい。

これほどの急激な関係悪化は、日本政府による沖縄県・尖閣諸島の国有化に端を発した2012年の反日デモを想起させる。両首脳は当時の教訓を思い起こすべきだ。

日中関係の悪化で痛みを強いられるのは、いつも一般国民である。政府間の対立が泥沼化することを両国民の多くは望んでいない。

経済への影響拡大も懸念される。不毛な対立は百害あって一利なしだ。