衝撃的な初金星だ。幕下付け出しでの初土俵からわずか10場所目。ちょんまげ姿の義ノ富士（熊本県宇土市出身）が、全勝だった大の里を圧倒。「自分の相撲を取れた結果の金星。良かったです」。明るい24歳の声が弾んだ。

大の里とはプロでは初顔合わせ。立ち合いで「少し右にずれて左を差しやすくした」。鋭く踏み込み、左を一度はじかれてもすぐ差し直し一気に押し出し。「応援されている分、応えたい」という地元九州で大歓声を浴びながら懸賞の束を受け取り「手の感覚が分からなかった」と笑った。

この日の朝、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）に得意のもろ差しを狙うと伝え「左が入らなくても、もう一回差しにいけ」と助言された。初の横綱戦だった前日は豊昇龍に完敗も「負けたらどうしようと考えずに自分の相撲を取ろう」と集中。八角理事長（元横綱北勝海）は「思い切りがいい」と評価。中学横綱に輝いた宇土市の鶴城中時代に指導した高浜寿夫さんは「相手が何かやる前に全て片付けてしまうスピードが武器。いい相撲だった」とたたえた。

11日目の相手は1敗でトップタイの安青錦。今年の名古屋場所では義ノ富士が勝った。「明日も自分の相撲を取って勝てるように」。トップとは2差だが、賜杯争いをかき回すだけでは終わらない雰囲気も漂う。 （林 原弘）