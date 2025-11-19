ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が18日、柳町達外野手（28）を一塁守備に起用する新オプションを提案した。この日行われた球団納会ゴルフ（福岡県飯塚市）では同組でラウンドし、昼食時に打診。慶大時代に三塁も務めた柳町は挑戦していく考えだ。

小久保監督は「頭（スタメン）から出る選手。一塁も守ったらどうかと伝えた」と明かした。今季、最高出塁率の初タイトルに輝いた柳町は打線に欠かせない。一方で外野は柳田、近藤、周東と主力がそろう。DHを使いながらの起用が基本となるが、指揮官は「3人とも守るとなると（柳町は）どこで出るかという話になる」と説明した。

そこで一塁をオプションに加えた。もちろん外野が基本線だが、起用の幅も広がる。大学時代も内野を務めており、2020年には2軍戦で6試合、一塁を守った経験もある。柳町は「自主トレでもトレーニングの一環として、内野のゴロもやっておいたらプラスに生きると思う。そういうことをやりながらうまくできれば」と力を込めた。

リーグ2連覇と5年ぶりの日本一を果たし、指揮官は「一度、壊す」を来季に向けてのテーマに掲げた。「同じことをしていたら勝てない」と強調し、これまでの基準にはとらわれないコンバートや新オプションも生まれそう。「一塁、柳町」の挑戦は、新生ホークスの第1弾となる。 （小畑大悟）